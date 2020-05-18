69歲太極大師半分鐘被KO　曾約戰徐曉冬展示掌中「太極球」證功力

69歲的山東太極掌門人馬保國曾聲稱自己功夫高超，不過日前他和業餘拳手王慶民對打，開場4秒就被打倒在地，更在短短30秒內就被擊倒在地3次，事件在內地引起廣泛關注。 值得注意的是，馬保國與MMA格鬥狂人徐曉冬在2017年曾相約比武，不料當地警察突然入場中止比武。事後馬保國聲稱並無報警，更向眾人展示自己手掌長出的「太極球」和兩手不同的顏色，以證明自己內力深厚。

馬保國和業餘拳手王慶民對打，短短30秒內就被擊倒在地3次：

馬保國一埋身，王慶民即向馬的頭部出拳，馬保國隨即倒下。（網上圖片）

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據早前報道，本月17日，在山東淄博舉行的「演武堂之江湖十六」，馬保國和山東的武術愛好者王慶民對決。當裁判宣布比賽開始，不足4秒，王慶民即向馬的頭部出拳，馬保國隨即倒下，不過他自行爬起來。

兩人再次接近之後不久，馬保國再次倒地，起來之後，馬保國率先起腳，但王慶民用腳擋下，再以拳反攻，馬保國再次倒地，並被打暈了一動不動，眾人都圍過去了解情況。整場比賽才進行30秒，馬保國就被擊倒3次。

69歲的馬保國是來自上海的渾元形意太極門掌門人。2017年6月，MMA格鬥狂人徐曉冬本相約馬保國在上海比武，不料比武開始前10分鐘，當地警察突然入場中止比武，並把徐曉冬帶走。

2017年6月，徐曉冬（左）原本約戰馬保國（右），賽前十分鐘，警察突然入場，中斷比賽，徐曉冬被警察帶走。 (吳煒豪攝)

在比武被中止後，徐曉冬曾在網上發文痛斥馬保國為卑鄙小人，並指是馬保國的侄子馬斌報警，才令比武中止。對此，馬保國在隨後的訪問中稱，自己雖有兩個侄子，但沒有一個叫馬斌。他還表示，「退一萬步，我就算報了警，警察問為什麼報警，一句話說完就可繼續打了。」

馬保國在訪問中展示了左手掌中長出的一個肉球，他將這肉球稱為「太極球」：

馬保國當時還稱自己曾練過硃砂掌，所以兩手的顏色不一樣。他透露，2009年時曾在小師妹身上試手，捏了小師妹一下，直到2012年，小師妹胳膊上還有5個黑點。

馬保國還展示了左手掌中長出的一個肉球，他將這肉球稱為「太極球」。據馬保國透露，「太極球」是他在50多歲的時候練出來的，因為快速出拳時，身體肯定要膨脹，所以需要一個像高壓鍋上的高壓閥來減輕壓力，否則血管就容易爆裂，「太極球」的作用就像是是高壓閥，能降低體內的壓力。他還稱，練出「太極球」後，打快拳不會感到頭暈，也沒有不舒服的感覺。