內地下月加強「一盔一帶」執法　電單車頭盔銷量激增　價格升數倍

公安部此前下發通知稱，自今年6月1日起將在全國開展「一盔一帶」安全守護行動，要求騎乘電單車的民眾須戴安全帽、駕乘汽車民眾須使用安全帶。 為因應新規，內地民眾近日紛紛搶購頭盔，頭盔價格也因此暴漲數倍之多，甚至有商家出台「限購」規定，要求每人最多只能買5個，熱賣程度堪比內地疫情高峰期的口罩。

公安部部署「一盔一帶」行動，要求騎乘電單車須戴安全帽、駕乘汽車須使用安全帶。（資料圖片/中新社）

綜合內媒報道，網購平台淘寶某商家的頭盔價格走勢顯示，5月12日之前一個頭盔賣20元（人民幣．下同）左右，5月18日已漲到120元，不到1周就上漲了數倍。

觀察內地多個網購平台銷量前十的店鋪，能購買到頭盔的價格都高於70元，大部分的頭盔價格都在100元以上。其中京東所售的頭盔價格則更貴，普通款價格約168元、199元，超過200元的比比皆是。一些店鋪已出現缺貨預售狀態，還有一些店鋪則規定「每人最多限購5個」。

安全頭盔供不應求下，淘寶一些店鋪已出現缺貨狀態。（紅星新聞）

在實體店方面，有電動車配件門店職員表示，業內都知道全國將要開展「一盔一帶」行動，之後可能會根據供需的變化和進價來調整價格，「如果進價漲5元，我們也會漲5元。在網上買頭盔現在肯定全部漲價了。線下門店的話，一些小型門店可能也漲了。」還有一些門店則表示，目前庫存已經沒有貨，價錢要等貨物到貨才會定價。

浙江樂清一間頭盔生產商則表示，現在訂單消息每天都無暇回覆，工人本來5點下班現在要加班到10點。據介紹，頭盔銷量前五的省份為江蘇、河南、上海、浙江和山東，最受歡迎顏色是粉紅色。

內地各個地方的公安交管部門按照部署要求，同時督促外賣電單車司機戴安全頭盔。（資料圖片/新華社）

相關數據顯示，內地電單車保有量在9000萬輛左右，電動單車近3億輛。國金證券認為，頭盔企業日常產量2000個就屬於大廠，通常不會有很大設備投入和產能冗餘。按「一盔一帶」新規要求估算，新增頭盔需求缺口將超過2億個。

根據公安部交管局此前發布的統計數據顯示，電單車、電動單車是導致交通事故死亡最多的車輛，兩者的駕乘人員死亡事故中，約80%為顱腦損傷致死，汽車事故中因為不繫安全帶被甩出車外造成傷亡的事故頻發。並有研究表明，正確佩戴安全頭盔者，能將交通事故死亡風險降低60%至70%。

（綜合報道）