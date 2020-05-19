山東女網購一噸洋蔥送前度留言「該你哭了」　男方轉賣賺千餘元

山東淄博一名女子與男友分手後，網購1噸洋蔥送給前男友，還加錢委託商家寫下一張紙條：「前任！我哭了3天，這下該你哭了！」 然而，女子這番「苦心」卻變成「送大禮」，事關其前男友非但沒有哭，反而將洋蔥轉手賣出，賺了一千多元（人民幣，下同）。

趙小姐加錢委託商家寫下一張紙條：「前任！我哭了3天，這下該你哭了！」（網上圖片）

綜合內地傳媒報道，家住山東的趙小姐趕在「520」（普通話諧音「我愛你」）前幾天，網購1噸洋蔥送給前男友。她表示，兩人一年多感情，卻被單方面分手，而且偷看男方聊天紀錄發現他出軌，覺得很不甘心，在家哭了整整三天。分手後，男方也不難過，如常吃喝玩樂。最後一想，不能就這麼便宜他，希望用這一整車洋蔥嗆出他的眼淚，使其「良心發現」。

趙小姐特別交代商家直接將洋蔥堆在前男友家門口，聲明絕不接受退貨，還加錢委託商家寫了一張紙條：「前任！我哭了3天，這下該你哭了！」

↓↓一噸洋蔥數量龐大。速遞員一袋一袋搬了50多趟才送完↓↓

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一噸洋蔥數量龐大，要用貨車才能運送。負責運交這批洋蔥的速遞員在多次聯繫「收貨人」卻無人接聽後，只好自己花5、6小時，一袋一袋搬了50多趟，才將這1噸洋蔥從貨車搬到「收貨人」家門口。

司先生說，自己沒有哭，而是轉手賣了1000多元。（網上圖片）

趙小姐的前男友司先生則否認自己出軌，稱這位前女友行為太過份，自己忍受不了才提出分手。他又稱，兩人已經分手一年多，趙小姐之前發現他用手機跟女性朋友聊天，「就小心眼，鬧分手。」

司先生又說，自己並沒有剝開這些洋蔥，也沒有哭，而是轉手賣了1000多元。