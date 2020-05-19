太極大師半分鐘被打到入廠　曾被KO後稱「本可打到對方鼻子骨折」

69歲的渾元形意太極掌門馬保國曾聲稱自己功夫高超，不過日前他和業餘拳手王慶民對打，開場4秒就被打倒在地，更在短短30秒內就被擊倒在地3次，事件在內地引起廣泛關注。 馬保國事後被醫護人員用擔架抬離了比賽場地，抬上了救護車送至醫院。 有內媒報道指，馬保國今年年初在家中與人切磋時，右眼被人一拳打腫。之後，馬保國聲稱功夫點到為止，本可以把對方鼻子打骨折。

馬保國和業餘拳手王慶民對打，短短30秒內就被擊倒在地3次：

馬保國一埋身，王慶民即向馬的頭部出拳，馬保國隨即倒下。（網上圖片）

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本月17日，在山東淄博舉行的「演武堂之江湖十六」，馬保國和山東的武術愛好者王慶民對決。當裁判宣布比賽開始，不足4秒，王慶民即向馬的頭部出拳，馬保國隨即倒下，不過他自行爬起來。

兩人再次接近之後不久，馬保國再次倒地，起來之後，馬保國率先起腳，但王慶民用腳擋下，再以拳反攻，馬保國再次倒地，並被打暈了一動不動，眾人都圍過去了解情況。整場比賽才進行30秒，馬保國就被擊倒3次。

從現場影片來看，馬保國躺在地上2分鐘後，才漸漸有了意識，最終被醫護人員用擔架抬離了比賽場地，被抬上了救護車。馬保國的身體狀況隨後引發外界關注。馬保國的微博則在17日發文透露：「馬老先生現在一切安好，謝謝大家掛念。」

有內媒又翻出馬保國近年的「戰績」，指出其實早在今年年初，馬保國就發生過類似事情。根據與馬保國過招的當事人提供的信息，他們原本打算到馬保國府上學習太極站樁的。馬保國當時說當事人健身練力氣沒用，又是掰手指又是施展出「閃電五連鞭」的拳法一拳打在他面門上，但是收住了勁，只是打在鼻尖之前。處於習武之人的本能反應，當事人一個正蹬一個中掃然後加左手刺拳，一不小心左拳打中馬保國右眼。

馬保國事後卻說，當事人主動出擊，上來就是一個左正蹬，一個右鞭腿一個左刺拳，他全部防出去了。然後當時馬保國右拳放在當事人鼻子上沒打過去，準備收拳，因為傳統功夫「點到為止」，如果這一拳發力，一拳就把他鼻子打骨折了。由影片可見，馬保國事後的右眼淤青。

2017年6月，MMA格鬥狂人徐曉冬本相約馬保國在上海比武，不料比武開始前10分鐘，當地警察突然入場中止比武，並把徐曉冬帶走：

2017年6月，徐曉冬（左）原本約戰馬保國（右），賽前十分鐘，警察突然入場，中斷比賽，徐曉冬被警察帶走。 (吳煒豪攝)

（綜合報道）