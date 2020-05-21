【真愛】爆炸致夫婦雙雙重傷　四川男焦黑手寫字示意兒子全力救妻

四川成都一間炸雞店早前在凌晨發生爆炸，店主夫婦被燒成重傷，性命垂危。由於一直留院深切治療部的花費巨大，店主兒子在父母狀況好轉後就安排轉院。 轉院後的店主念及後續需要超過百萬元（人民幣．下同）的治療費，用已焦黑的右手，勉力寫下「全力」、「媽」、「我無所謂」等字眼，示意兒子不用管自己，盡力救妻子。

爆炸現場。（紅星新聞）

據在福建工作的店主兒子盧佳龍介紹，父母兩年前來到四川成都開設一間炸雞外賣店，妹妹在當地就讀初中，「我剛上班三個月，爸爸媽媽的店也開得順利，本以為生活都會往好的方向發展，卻不知道，意外先來了。」

盧佳龍表示，由於炸雞的溫度太高，父母一時疏忽沒有發現，引起旁邊的微波爐燃燒，隨後因操作不當引發更大的爆炸，父母兩人當場被燒傷休克。據醫院提供的診斷顯示，父親被火焰燒傷頭面頸部、四肢、胸腹背及臀部，佔全身皮膚72%，並有30%三級燒傷，同時有中度吸入性損傷、燒傷休克、眼部燒傷、急性心功能不全、急性腎功能不全等。母親則為全身65%燒傷，多處二級至三級熱油燙傷，以及中度吸入性損傷等。

盧佳龍的父母在爆炸中身受重傷。（紅星新聞）

盧佳龍指，父母一直在深切治療部留院，醫院當時就已下達病危通知書，「醫生說父母的傷情都非常的嚴重，可能後續的花費至少要一百萬。」盧佳龍坦言，目前的花費是靠親戚朋友相借，唯一的一輛私家車仍然在還貸，正考慮看能否抵押，以換取醫療費。

盧佳龍其後將狀況稍為好轉的父母轉院，「轉出後，我爸就對我一直抖手，我才知道因為說不出話，他想拿筆寫字，我就找了一只馬克筆，後面他就寫斷斷續續寫『聽著』、『全力』、『媽』、『我無所謂』、『我感覺不行了』，我就在那裏一個字一個字的解讀，寫完全力後，又寫了一個字但看不清，我就問是不是救治媽媽的意思，然後他點頭。」

無法說話的盧佳龍父親，用燒成焦黑的右手，勉力寫字要求兒子全力拯救愛妻。（紅星新聞）

「我沒有想到爸爸會寫出這樣的話」，盧佳龍直言從沒想到，父母之間平淡而又普通的相處，能讓父親有此決定。盧佳龍憶述，父親不是會表達感情的人，「農村人不善言辭，我爸爸也一樣，不會像現在的人直接說喜歡之類的」。盧佳龍當下雖然情緒崩潰離開病房，但冷靜之後就返回告訴父親，「你一定要堅持，哪怕我到外面賣血也要治好你們的病。」

（紅星新聞）