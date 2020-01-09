江蘇夫婦捐贈病故兒子器官　兩年前女兒交通意外離世曾做相同決定

1月7日，江蘇宿遷市沭陽縣6歲男童小圓（化名）因病去世，他的父母決定將兒子身上有用的器官全部捐獻出來。 據悉，小圓父母並不是第一次做出這樣的決定。2017年，這對夫婦的6歲女兒因為交通事故意外去世，當時他們就替她捐獻了遺體和器官，讓4個人得到重生，2人重見光明。

看到小圓病逝後父母十分難過傷心。（現代快報）

綜合內媒報道，小圓是董婦與丈夫的第三個孩子。兒子出生後不久被檢查發現是腦癱患者。平時不會哭，直至6歲也不懂說話，不會走路，平時全靠大人照顧。1月6日下午，小圓開始抽筋，夫妻把孩子帶到了當地醫院。輸液期間小圓出現休克情況，經醫生的全力搶救，心跳暫時恢復，但呼吸還是非常困難。醫生指孩子已經處於病危。

夫婦看著呼吸微弱的兒子感到十分悲痛，其後想到如果最終孩子離開人世，可以把孩子的遺體器官捐獻出去。於是在7日上午聯繫了當地紅十字會員工，並簽署了捐獻遺體志願書。

當天下午小圓病逝後，蕫婦對醫生說，「孩子的遺體和器官都捐獻了，你們自己檢查看，只要能用的，都可以捐獻出去。」她認為，「孩子離開了我們，但他的器官只要還是健康的，就可以救助他人，幫助他人。」

醫護人員為小圓默哀。（現代快報）

報道稱在2年半前，同樣是這對夫婦，把他們因交通事故去世的二女兒的遺體也捐獻了。董婦憶述稱，二女兒小甜（化名）出生於2011年，後來經醫院確診也是腦癱患者。為了給女兒治病，董婦帶著孩子四處奔波。沒想到在2017年8月2日，孩子在沭陽家鄉遇到交通意外，被車撞斃。

蕫婦當時看著孩子冰冷的遺體，在極度痛苦之下做出捐獻孩子的遺體和器官的決定。雖然丈夫一開始不同意，但經過董婦的勸說後也同意了。那一次，小甜的器官成功讓4個人的生命得到重生，2人看到光明。

而這一次，看著小圓的生命走到終點，夫妻二人再次做出相同決定。「如果孩子的遺體和器官能用到別的孩子身上，就感覺他還活著一樣，我們救不了自己的孩子，能救別的孩子也是很安慰的。」

（現代快報）