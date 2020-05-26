【廣州暴雨】地下停車場水浸及腰　男子駕車冒雨衝出失敗後溺斃

廣東廣州上周五遭遇特大暴雨，在當地一個停車場，有兩輛車冒雨衝出地下停車場時，不慎被暴雨沖回，最終一人溺斃。 停身場負責人事後指，當時停車場的水漲速度相當快，自動抽水系統效果有限，員工搶險時水浸已然及腰。

停車場負責人指，當時雨勢太大，水流湍急，整個停車場有三四十輛車被淹浸。（影片截圖）

據死者陳某的家屬黃先生表示，當時陳某正與朋友通宵打牌，其後就與其中一名朋友周某一同到停車場分別取車離開，未料暴雨下車輛被沖回停車場。結果陳某因不諳游泳而溺斃，周某則爬到車頂，再爬上天花板的排水管道，直至被人發現後獲救。黃先生批評，停車場方面沒有及時採取救援措施，「抽水嘛，地下停車場自己進水了，浸滿了水，他們自己在抽水，才發現有個人，才把人救出來。」

一同打牌的黃某則稱，他雖然因不順路而獨自離開，但有見到當時停車場的水位已達十多厘米深，「一個腳可以淹沒的樣子。」

地下停車場被暴雨淹浸，水深及腰，不諳游泳的陳某駕車衝出失敗後最終溺斃。（影片截圖）

對此，停車場負責人表示，當時雨勢太大，水流湍急，車輛無法駛離停車場，員工前往搶險時，水位已然及腰，整個停車場更有三四十輛車被淹浸，「那個水跟小河一樣的，有一台SUV（水）開始小的時候爬了出來，後面的轎車也根本爬不上來，因為水流太大了。」

廣州上周四（21日）至周五（22日）遭遇特大暴雨，市內多區嚴重水浸：

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（澎湃新聞）