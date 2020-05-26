杭州女租客發現睡房裝有針孔攝錄機　半年被偷拍逾3千條影片

在浙江杭州，劉姓女租客與合租室友近日發現，出租屋的睡房內被人裝了針孔攝錄機。她們將其拆開後找到一張32GB記憶卡，存有3000多段偷拍影片。劉女隨後報警處理，惟出租房屋的平台卻回應稱，責任在安裝一方，並不在平台一方。

劉女拆開插座後發現被人偷偷安裝了針孔攝錄機。（影片截圖）

據內媒報道，劉女通過杭州一租物業有限公司租住了事發單位，每月租金3750元人民幣，押一付六，簽了一年的合同。去年12月29日，她曾發現睡房內一個電源插座有異常，但當時並未多想。及至今年5月12日，劉女的好友發現電源插座上有圓孔和亮光，於是打開插座，發現內有針孔攝錄機並且正在運作。

劉女隨後報警，及聯絡了租房平台。她事後還透露，針孔攝錄機內有一張32GB記憶卡。警方則表示，卡內已拍有3000多條影片，並指這些影片很清晰，可以看到人像。

對此，杭州一租物業公司客戶部的工作人員回應稱，「責任在安裝方，並不在我們平台。」該工作人員還指，劉女及其室友是涉事單位首輪租客，業主也否認安裝了針孔攝錄機。

劉女則表示，雖然租期未滿，但她已經和合租女生搬了出去。她並希望杭州一租物業公司可以退還剩下的租金、押金以及誤工費等費用，「如果平台否認有責任，我們也會考慮走法律途徑。」目前雙方正在等警方的調查結果。

警方出具的《受案回執》。（澎湃新聞）

內地有律師指出，在無法找到侵權人的情況下，當事人可以追究房屋出租人的違約責任，因為出租人有義務保證租賃房屋中的私隱安全，而出租人賠償後，日後可以向侵權人追償。

（澎湃新聞）