亂放生致水質渾濁傳惡臭　深圳香蜜公園抽乾湖水放石灰消毒

內媒報道指，在深圳福田區的香蜜公園的花香湖，由於有市民常到湖邊放生不同種類的魚類和龜類，近日湖水水質變差，渾濁且偶有惡臭，因此需對湖水進行抽乾，通過曬塘、放石灰等方式進行消毒。

《深圳特區報》27日（周三）報道指，香蜜公園的清潔工表示，一個多星期前，花香湖的水被抽乾了，這幾天下雨，所以才看到湖裏蓄起了不少水。

有工作人員解釋，剛開園時，花香湖湖水清澈，湖裏養有黑魚，但由於市民常到湖邊放生羅非魚、巴西龜等，無天敵的它們在湖裏肆意繁衍，導致水質惡化，渾濁。為了防止水質進一步惡化，因此需採取整治措施。而花蜜湖將投放黑魚，通過大魚吃小魚的方式，控制魚群數量並保持水質。

為了減少市民到湖邊放生，公園管理處也在湖邊立了提示牌，同時也有保安在旁，看到市民放生則加以勸阻。

環保組織紅樹林基金會資深保育官員謝愷琪表示，羅非魚、巴西龜、鱷龜、牛蛙等都是世界公認的「外來入侵」物種，極不適合野外放生，會對本土環境及生物造成影響。同時，不了解生物習性，隨意放生也可能造成被放生生物的死亡。

今年4月，有深圳市民在南山區後海河放生100多條泥鰍。但由於後海河河水主體是海水，不適合淡水生物生存，泥鰍被放生後適應不了環境而死亡。（網上圖片）

內媒早前報道指，有市民在南山區後海河放生100多條泥鰍。一夜之間，100多條泥鰍全部死亡，漂浮在河面的泥鰍還散發著腥臭味。深圳灣也曾出現淡水爬行動物甲魚，魚蝦蟹等，但深圳灣水質為淡水混合海水，許多生物適應不了環境，最終面臨死亡。

（《深圳特區報》）