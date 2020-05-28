非洲贊比亞三名中國公民被劫殺　大使館籲加強防範避免「露富」

非洲國家贊比亞首都盧薩卡當地時間周日（24日）發生一宗搶劫殺人案，當地一間中國公司的倉庫被焚毀，三名中國公民被殺。 該三名中國公民是該公司的老闆娘及兩名僱員，身處中國的老闆及其兒子已於周三（27日）返回贊比亞，另一名死者家屬亦正辦理簽證等手續，預計最早下月初抵達。

倉庫被焚毀。（微博）

據此前報道，從現場閉路電視畫面可見，事發當天早上9時許，埋伏在倉庫內的3名兇徒，先將從外歸來的老闆娘及一名男員工控制，另一名員工聽到異響後前來查看，結果也被控制。兩名員工被殺後，兇徒挾持老闆娘進屋搜刮財物，然後後揮刀連砍，將老闆娘當場砍死。兇徒事後在倉庫內縱火，企圖毀屍滅跡。目前當地警方已拘捕其中兩名兇徒，仍有一名女子在逃。

贊比亞南通商會會長宣先生表示，一般在當地的華人商店、倉庫和工廠等都會在周日放假，「實在想不到會發生這種事，這種事情在當地太罕見了，即便有時候有些小偷小摸，一般都在晚上，周日上午敢如此行兇很意外。」

現場遺下大量血漬。（微博）

被殺的中國公民都是江蘇南通人，南通外辦聯合商會亦有發布緊急安全提醒，提醒海外商家要提高安全意識，切勿將危險人員帶到家裏或者倉庫進行買賣，務必做好自身安全防範工作。此外，中國駐布基納法索大使館亦提醒，稱近日非洲多地發生針對中國公民的惡性刑事案件，建議在布基納法索的中國公民也要注意加強安全防範，外出時保持高度警惕、避免「露富」，家中、車內及工作等場所應做好安全防護，安裝防盜設施和監控設備或聘請安保人員，避免存放大量現金。

此外，贊比亞駐華大使齊貝薩孔達亦於周四（28日）就此事代表贊比亞政府及人民，並以其個人名義向中國政府和遇害者家屬表示最深切哀悼。齊貝薩孔達並強調，今次是獨立案件，不會以任何方式影響中贊兩國建立在相互尊重和互利共贏基礎上的友好關係。

（綜合報道）