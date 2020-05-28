網曝山東15歲女勒死律師媽媽　謊稱按摩用繩行兇　伴屍兩日遭揭發

山東青島一名45歲的張姓女律師日前被發現陳屍在行李箱中，死者15歲的女兒有重大作案嫌疑，目前已被警方控制。至於涉嫌弒母原因，目前調查為女兒認為母親對她的要求過於嚴格，引發母女矛盾造成。 網上也有人爆料稱，案發時女兒藉口幫母親按摩，卻用繩子勒斃母親，再將屍體裝入行李箱中，留在家中「伴屍」兩天一夜。

遇害女律師生前就職於山東誠功律師事務所，是該律所合夥人、再審申訴法律事務部主任。（網上圖片）

綜合內媒報道，山東誠功律師事務所周一（25日）發布訃告稱，張姓女律師於上周六（23日）在家中去世，享年45歲。律師所對其不幸去世萬分痛惜，沉痛哀悼。

根據網絡流傳的案件情節稱，張女上周六下班回家後，15歲女兒謊稱要幫她按摩，隨後卻其不注意用繩勒死媽媽，再將屍體裝進行李箱。青島市公安局周二（26日）證實，張女死後被裝在行李箱中一事屬實，已對此案展開調查。警方指，案發兩天後，張女同事去她家後發現異常，隨後報警，全案才曝光。

此外，有警方內部人員透露，張女的女兒認為母親對其要求過於嚴格，引發母女矛盾。目前這名女兒因有重大作案嫌疑，被警方控制，具體案件調查和審訊、取證工作還在進行當中。

45歲女律師（右）在家中疑被15歲女兒（左）殺死。（微博）

張女的好友姜某說，張女性格好強，與前夫離異多年，獨自帶女兒生活，「她很關心女兒的學習，從孩子讀小學到現在讀高中，她一直堅持每天接送。」張女的女兒很有禮貌，學習也不錯。母女兩人關係看起來沒有異常。張女鄰居則表示，張女對女兒很關心，課外時間會安排孩子學習畫畫、鋼琴，為此花費不少錢。

報道指，張女愛寫詩，作品曾被發表在山東誠功律師事務所微信公號。2019年秋，張女曾在女兒所在學校公號發布的「感恩媽媽，致敬女神」婦女節特輯中，發表一首《致女兒》，稱女兒是「我心中藍色的憂傷」、「有缺口的愛雖不完美，但想在不完美中愛到極致」。

網絡流傳的案件情節指，女兒謊稱幫母親按摩卻用繩勒死對方。（網上圖片）

（紅星新聞／新京報）