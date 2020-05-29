新冠肺炎｜體內抗體可消滅病毒　山西養殖場2000隻「草泥馬」待命

國際醫學期刊《細胞》本月初發表比利時與美國科學家共同進行的研究，顯示俗稱「草泥馬」的羊駝身上，可產生兩種能夠消滅新型冠狀病毒的抗體，有望用作預防性治療。 在中國山西，當地一間大型羊駝繁殖基地已開始與多間科研機構合作，向羊駝注射經弱化新型狀病毒，並循檢測試劑及藥物疫苗等方向，研究其體內的「納米抗體」。

山西一間大型羊駝繁殖基地已開始與多間科研機構合作，研究羊駝體內的抗體。（影片截圖）

擁有2000多隻羊駝的山西七峰山羊駝養殖基地，據基地總經理鄧昕表示，現時很多科研所及生物製藥公司都會用羊駝來做實驗，「（我們）簡單地給研究方提供技術服務，幫他們做免疫（試驗），做一些血液的前期處理。」羊駝之類的駱駝科動物體內會有一種「納米抗體」，山西農業大學教育、博士生導師董常生指出，目前在生物製藥領域，「納米抗體」是一種非常好應用於醫學的載體，「它的分子量特別小，相當於正常抗體的十分之一」。

山西生物研究院有限公司納米抗體項目負責人楊欣亦表示，「納米抗體」的穿透力特別強，分子量小使其可以通過血管直接滲透到組織，直接精準到達體內各部位，並且穩定性高，高溫處理再恢復到室溫後，對抗原的結合能力仍然很強。但楊欣坦言，「納米抗體」目前有缺失，就是雖然短暫有用，「長時間以後就像成為我們人體一部分的感覺，它跟新冠病毒就會共存，就不會產生對它（病毒）抵抗的反應」。

據此前比利時與美國的研究，羊駝被注射沙士病毒（SARS）和中東呼吸綜合症冠狀病毒（MERS）後，體內會兩種分別用作對抗該兩種病毒的有效抗體。研究證實，該兩種抗體同樣可以消滅新型冠狀病毒。由於羊駝的抗體很容易控制並加以提取，故可以將之與其他抗體，包括人類產生的抗體連接或融合，期間仍能保持穩定。

研究人員希望羊駝的抗體最終能用於預防性治療，向尚未受新型冠狀病毒的人註射，以保護他們免受感染。（影片截圖）

研究並指出，人類只能產生一種的新型冠狀病毒抗體，至於羊駝的兩種抗體，其中一種在大小和組成上與人類抗體相似，另一種抗體則要小得多。更小的抗體在消滅新型冠狀病毒方面更加有效。研究人員希望羊駝的抗體最終能用於預防性治療，向尚未受新型冠狀病毒的人註射，以保護他們免受感染。

（綜合報道）