【新冠肺炎】斯德哥爾摩抗體比例僅得7.3%　群體免疫美夢落空？

瑞典未有因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情實施嚴厲的封鎖措施，被指是採用群體免疫策略，不過官方一直否認。公共衛生局5月20日公布最新研究發現，截至4月底，首都斯德哥爾摩只有7.3%的居民擁有抗體，距離群體免疫的標準甚遠，引起外界質疑寬鬆的措施無助建立抗體。

疫情期間，瑞典大部份學校、餐廳、髮型屋和酒店維持開放。圖為3月26日，瑞典斯德哥爾摩一間酒吧的公示表明如常營業。（路透社）

為了評估群體免疫（herd immunity）情況，公共衛生局於一周內進行1,118份抗體檢測。局方期間於八周內每七日進行同樣數目的檢測，判斷趨勢。截至4月底，首都斯德哥爾摩只有7.3%的居民擁有抗體，其他地區的數據將稍後公布。

衛生部門曾估計，截至5月1日，斯德哥爾摩將有約25%的人擁有抗體。流行病學家蒂格內爾（Anders Tegnell）承認，數字比起預計的低，但指數字反映的是數周前的情況，相信現時市內已經有逾20%的人口可能感染了病毒。

負責制定預測模型的數學教授布里頓（Tom Britton）形容，對結果感到震驚。他向《每日新聞報》（Dagens Nyheter）表示，結果可能意味局方和他的計算出錯，或者感染人數多於產生抗體的人數。

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所謂的群體免疫是指，當70%至90%人口透過疫苗或感染後康復得到免疫力，便足以達到群體免疫的效果。不過瑞典官方否認採用群體免疫策略。蒂格內爾指，政府的目標是減慢病毒的傳播，讓醫療服務不會超出負荷。

相比起西歐國家如意大利、西班牙和英國，瑞典每百萬人的死亡比例較低，卻是有類似福利制度的北歐國家中最高。瑞典每百萬人有376人病歿，挪威、丹麥和芬蘭分別為44人、96人和55人。前首席流行病學家林德（Annika Linde）也指，瑞典低估養老院的疫情，明顯判斷錯誤。

政府的抗疫手法一直引起學者批評。數據公布後，烏普薩拉大學（Uppsala University）傳染醫學教授奧爾森（Björn Olsen）直言，群體免疫是「危險和不實際」的做法，「如果最終要達到群體免疫，我認為仍然有很長的路。」他形容，瑞典做得太少，也做得太遲。