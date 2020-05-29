北京父女聯手綁架勒索女兒同學：從微信朋友圈找目標　父判囚11年

今日（29日）北京高院發布《北京法院審理利用未成年人實施犯罪案件的情況通報》，其中發布的案例中，有一宗父親通過未成年女兒的微信朋友圈劃定目標，並與女兒一起實施綁架的案例。

北京高院發布《北京法院審理利用未成年人實施犯罪案件的情況通報》，通報各種相關案例。（北京高院）

案情顯示，男子黃某與16歲的黃小某是父女關係。2016年9月，黃某向黃小某提議實施綁架並索取贖金，且多次翻看黃小某的微信朋友圈尋找作案目標。

經預謀，於2016年9月某日凌晨，在北京市某歌廳門口，黃某假扮白牌車司機，將黃小某及其17歲的朋友林某帶至一胡同內後，對林某實施恐嚇、捆綁，致林某身體多處軟組織損傷（其後經鑑定為輕微傷）。

其後黃某駕車將林某先後帶至河北省、山西省實施拘禁。其間，黃某多次打電話威脅林某親屬，索要贖金300萬元（人民幣，下同），並在期間花費林某500元。同年9月19日，民警將林某解救，並將黃某及黃小某拘捕歸案。

法院審理認為，黃某夥同黃小某以勒索財物為目的，綁架他人並索取巨額錢財，其行為已構成綁架罪。黃某誘導未成年子女實施犯罪，且在共同犯罪中起主要作用，為主犯；黃小某在共同犯罪中起輔助作用，為從犯。

法院最終以綁架罪判處黃某有期徒刑11年，剝奪政治權利2年，罰金2萬元；判處黃小某有期徒刑3年，罰金3000元。

（綜合報道）