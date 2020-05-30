深圳要求市民為犬隻植入電子晶片　否則視為無證養狗

深圳市城管和綜合執法局周五（30日）宣布，全面啟動為犬隻植入電子晶片的工作，要求全市所有犬隻必須注射晶片，到今年年底前實現系統登記犬隻100％注射晶片。據悉，市民可免費為犬隻植入晶片，當局將公布晶片注射機構和位置，以後未為犬隻注射電子晶片將視為無證養犬。

寵物醫生在狗的頸後注射晶片。（深圳特區報）

據介紹，給犬隻植入的晶片大小如同一粒米，注射在犬隻的頸部右上側皮下，晶片表面覆蓋了與犬隻體質相適應的材料，防滑離和防損傷，對犬隻的健康幾乎沒有任何影響。

寵物醫院的醫生稱，最快幾秒鐘就能完成注射，過程中可能會出現出血，但屬正常現象，按壓幾分鐘即可。但為確保犬隻安全，注射後需觀察30分鐘，防止犬隻出現不適現象。注射7天內，犬隻不可洗澡和做劇烈運動。如果未來有需要，也可以將晶片取出。

深圳市城市管理和綜合執法局透露，根據前期摸底調查，深圳共有22萬隻犬，90％都已經登記在冊。晶片的壽命有效期大約是15年，遠遠超過犬隻壽命，可以終身相伴。當局稱，除病犬、孕犬、年齡小於3個月或體重低於2公斤的幼犬外，深圳所有犬隻均應當植入電子標簽。深圳給市民提供的免費犬隻晶片由各區自行購買。

細如米粒大小的「晶片」。（深圳特區報）

晶片植入後是否會洩露個人資料？介紹稱，深圳犬隻晶片記錄的僅為一串15位長度的國際唯一數字編碼，授權人員通過專業設備讀取晶片編碼，並連接主管部門系統後台才能獲取犬主姓名、聯繫方式、犬名、犬種等信息，無專業讀取設備和非授權人員均無法獲取資料，犬主及犬隻信息均不對外公開，晶片並不會洩露犬主資料。同時，晶片不帶定位功能，主管部門也不會記錄犬主私隱資料。

至於犬隻注射晶片的好處，深圳市犬類管理協會副會長黃麗娟表示，晶片可以證明犬隻主人的身份，有效確定一些爭議犬隻的歸屬；犬隻丟失後，可用專業設備識別犬隻身份，幫助找回丟失犬隻。同時，借助深圳市養犬管理服務綜合平台，通過晶片能夠精准實現犬隻溯源管理，有效杜絕遺棄犬隻行為，減少流浪犬數量。當發生涉犬糾紛時，還能夠杜絕犬主不承認犬隻歸屬推脫責任的現象，減少犬隻傷人和肇事等問題的發生率。當攜帶犬隻境外旅遊時，犬隻必須注射晶片方可出入境。

（深圳特區報）