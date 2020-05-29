【國家畜禽遺傳資源目錄】內地首次明確33種家養畜禽　狗未列入

經國務院批准，農業農村部正式公布《國家畜禽遺傳資源目錄》（以下簡稱《目錄》），首次明確33種家養畜禽種類，包括其地方品種、培育品種、引入品種及配套系，狗並不包含在內。

33種家養畜禽種類中，傳統畜禽佔17種，特種畜禽有16種。（資料圖片／中新社）

33種家養畜禽種類中，傳統畜禽佔17種，分別為豬、普通牛、瘤牛、水牛、牦牛、大額牛、綿羊、山羊、馬、驢、駱駝、兔、雞、鴨、鵝、鴿、鵪鶉；特種畜禽16種，分別為梅花鹿、馬鹿、馴鹿、羊駝、火雞、珍珠雞、雉雞、鷓鴣、番鴨、綠頭鴨、鴕鳥、鴯鶓、水貂（非食用）、銀狐（非食用）、北極狐（非食用）、貉（非食用）。

據介紹，《目錄》屬於畜禽養殖的正面清單，列入《目錄》的，按照《中華人民共和國畜牧法》管理。至於畜禽範圍是如何確定的，農業部表示，上述畜禽都是經過人類長期馴化和選育而成的家養動物，具有一定群體規模、主要用於農業生產的品種，種群可在人工飼養條件下繁衍，為人類提供肉、蛋、奶、毛皮、纖維等產品，或滿足役用、運動等需要。

狗沒有列入在《國家畜禽遺傳資源目錄》。（資料圖片／中新社）

狗沒有列入《目錄》，農業部解釋稱，《目錄》向社會公開徵求意見期間，大多數贊成狗不列入《目錄》。狗的馴化歷史悠久，過去主要是看家護院與狩獵放牧；現在狗的用途更加多樣化，體現為寵物陪伴、搜救警用、陪護導盲等功能，與人類的關係更加密切。聯合國糧農組織統計的家畜家禽中沒有狗，國際上普遍不按畜禽管理，如韓國《畜產法》所列畜禽也不包括狗。

農業部還指，隨著時代進步，人們的文明理念和飲食習慣在不斷變化，一些關於狗的傳統習俗也會發生改變。《目錄》屬於正面清單，列入的畜禽按照《畜牧法》管理，狗雖沒有列入《目錄》，但也不屬於野生動物，並不意味著不能養。對於狗的管理，有關部門和地方已有了一些經驗和做法，出台了限養、登記、強制免疫等制度規定。今後各地可結合本地實際，在聽取各方意見基礎上，進一步完善相關制度，實現規範管理。

（農村農業部網站）