內地女子淘寶帳號被禁980年　「已收貨僅退款」太多觸發監管機制

內地一名女子的淘寶帳戶在今年2月突然顯示無法下單，在聯繫客服後，被告知帳號禁用980年，到2999年才能解封。 針對事件，淘寶的工作人員表示，該女子帳號被禁是因退款過多，且存在較多「已收貨僅退款」，導致觸發平台監管機制。目前已經為她的帳號解禁。

張女士的帳號被禁用980年。（網上圖片）

事主張女士表示，今年2月10日，在準備登陸淘寶購物時，發現帳號無法正常下單，並收到一份《違規詳情》，顯示她的帳號因濫用會員權利被限制買家權限，禁用至2999年。在詢問淘寶客服後，對方告知她，這代表著帳號被封，無法再購物。

封號後，張女士帳號還有1950元（人民幣，下同）的天貓超市購物卡，封號後無法使用，申請退款也被客服人員拒絕。為此，她又聯繫天貓超市，希望能將1950元的購物卡以現金形式退回來。但因購物卡金額不是張女士帳戶充值的，而是在淘寶活動中，商家作回贈而為她充值的，故無法辦理退款。

淘寶網工作人員指出，張女士的帳號存在較多「已收貨僅退款」的情況，被系統識別出帳號異常。

淘寶網工作人員指出，平台確實有大數據監控，禁用帳號是因為張女士退款太多，而且存在較多「已收貨僅退款」的情況，被系統識別出帳號異常，「我們擔心買家收到貨後，以差評威脅賣家來達到退款目的，這樣的行為多了，就觸發了監控機制，限制賣家購買了。」

對此，張女士表示，她的淘寶帳號註冊於2013年， 2018年因計劃開民宿，需要裝修房子，所以在淘寶購買了大量家電、家具等產品。因房子還沒有裝修好，不確定因素較多，她在每次購買前都會和賣家溝通延遲發貨，如果不需要該產品，再協商退款，退款時都得到了賣家同意，沒有任何糾紛。

就多宗「已收貨僅退款交易」，張女士則解釋道，這幾筆交易都是因為商家優惠退差價，或產品存在瑕疵，商家主動讓她申請退款補償。

5月29日，經過淘寶平台的核實，張女士的帳號被解禁。但對於帳號封號和解禁的標準，淘寶工作人員沒有進行詳細解釋。

有網民指，事主可能是俗稱的「差評師」，即收到貨後以「差評」作威脅，申請不退貨僅退款。（網上圖片）

不少網民就事件發表意見，有人認為現在的大數據應用，不排除有錯，但亦有人指出，事主可能是「差評師」：