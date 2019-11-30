【只要香榭的落葉】店家稱法國進口　淘寶「香榭落葉」每片160元

「禮物不需挑最貴，只要香榭的落葉」，原本是台灣歌手周杰倫歌曲《告白氣球》中的一句歌詞，有商家卻將此變為商機。 近日有內媒報道，淘寶網有店主將「法國梧桐葉」以單片裝裱在相框中或散裝在盒內，取名「香榭的落葉」並在網上出售。這些落葉單片價格從120元至160元（人民幣．下同）不等，也有把落葉和周杰倫的唱片製作成禮盒出售的，售價則比單片落葉貴出100元。

「香榭落葉」成新寵，單片售價逾百元。（網上圖片）

+ 2

為何單片落葉售價高達百多元？有店主就解釋因為落葉「來自法國巴黎香榭麗舍大街」。還有店主稱，其出售的夾在相框內的落葉，雖然沒有塑封，但可以保存兩年左右，只要「避免陽光直曬」即可。

但有買家在評論區留言指，購買「香榭的落葉」禮盒是作為歌迷的情懷，但拿到商品後，卻發現葉片上有污漬、破損、蟲眼等情況，需要自己二次清理。也有買家提到，按照商家所述，「（如果）落葉是進口的，價格可以接受」，但也對其是否進口提出質疑。

對於「原產地」的質疑，有內媒記者向一位店主諮詢時，對方僅表示，這些落葉是他們專門派人在法國收集並帶回國的，但是相關證明不方便出示。另有店主坦言，網上賣的「香榭的落葉」，其實絕大多數只是法國梧桐的葉子，並非真的來自法國。而問及是否經過檢驗和檢疫，店主都含混其詞，只是口頭保證不會有病蟲害等。

店主無法提供進口落葉的相關證明。（江蘇新聞）

而據內地海關工作人員介紹，從國外進口的落葉一般需要經過檢驗和檢疫，「以防有病蟲害」。且按照內地法規規定，輸入動植物、動植物產品和其他檢廢物，經檢疫合格的，由口岸動植物檢疫機關在報關單上加蓋印章或者簽發《檢疫放行通知單》；需要調離進境口岸海關監管區檢疫的，由進境口岸動植物檢疫機關簽發《檢疫調離通知單》。工作人員表示，「屬地檢驗後會出具相應的證明憑證，查驗也會有告知單。」

中科院昆明植物研究所的科研人員亦表示，通常來說，無論是從地上撿拾的落葉還是來自國外、未經檢驗檢疫的落葉，經常會附著一些蟲卵或者病原菌，有潛在的危害性。若不進行消毒處理，這些蟲卵或病原菌可能隨樹葉從一個地方帶到另一個地方，影響新地方的農林業生產或者消費者的安全。

至於網上眾多商家以「歌星周邊」的旗號，讓粉絲買單「香榭的落葉」的行為，四川行政學院社會學教授肖堯中認為，粉絲應該理性看待這類符號性商品的價值，應該學會理性消費。是否物有所值，商家是否存在欺騙，安全性是否能夠得到保證，也是粉絲群體需要考慮的問題。

（江蘇新聞 / 北京青年報）