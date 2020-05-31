南京女意外懷孕生仔後將其活埋　檢方：建議以謀殺判囚5至7年

南京的楊姓女子與前夫離異後，在網絡上結識王姓已婚男子，兩人共同生活1個月後，楊女意外懷孕。後來，楊女跑到路邊的粟米田，將肚子裏的男嬰誕下，並隨手在田裏挖了一個坑，將男嬰活埋。 近日，南京市中級人民法院開庭審理此案，檢方給出的量刑建議指，應當以故意殺人罪追究楊女刑事責任，判處5到7年有期徒刑。

現年33歲的楊女因長期不願工作，又賭博欠下不少外債，與前夫感情破裂，兩人離婚後，她仍住在前夫家中，照顧與前夫所生的兩個孩子，生活開支則來自前夫和父母。2018年9月，楊女在網上認識王男。由於王男亦遭遇婚姻失敗，正準備離婚，楊女感到感到兩人投緣，便與王男同居，期間多次發生性關係。

2018年10月，楊女發現自己懷孕，於是把此事告訴王男，並表示自己想要人工流產。王男卻勸她「如果是男孩就生下來，女孩則隨意」。楊女頓時對王男的態度大為不滿，覺得「不值得將下半生託付給這樣的男人」，更讓她錯愕的是，翌日王男便拒接她的電話，亦不回應其微信訊息。後來，王男透過微信向楊女聲稱，自己並非孩子父親。

楊女供稱，自己為了證明孩子是王男的，下定決心要誕下孩子。及後數月，雖然她體態異常，但前夫都沒有發現。直至2019年5月30日凌晨4點多，楊女感覺自己可能要生產。當日早晨10時多，帶孩子去學校參加活動的前夫突然回家，她為了不將孩子生在家中，急忙網上叫車到了一處人煙稀少的偏僻地方，在路邊的粟米田裏生下男嬰。

檢方在法庭上建議，對楊女量刑5到7年。（視覺中國）

楊女供稱，她剛生下孩子時身體虛弱，沒有聽到孩子的哭聲，亦沒看到孩子有動靜，「聽天由命吧！我想既然是這種結果，他如果是死了那就是死了吧，我沒有辦法去救他。我那個時候清醒了，我沒有能力去撫養他，我現在連自己都救不活……」於是她在粟米田裏用手挖了一個坑，把男嬰埋了。

楊女還曾多次供稱，過了一會兒，她撥開孩子頭部的土後，孩子突然動了，「嘴巴在動，鼻子有呼吸，嘴巴裏有唾液出來」。她看到孩子突然活過來，很害怕，就用土掩埋孩子的頭部和面部，並用手壓實孩子身上的泥土。翌日，楊女再次返回犯案地點，將男嬰屍體移至附近一處寺廟旁的樹叢中重新掩埋。

經法醫鑑定，王男是被害男嬰的親生父親。檢方考慮到楊女非婚內產子，因經濟困難、孩子親生父親不認可等原因將孩子殺死，「其主觀惡性和人身危險性有限」，且具坦白情節，最終給出應當以故意殺人罪判處5至7年有期徒刑的量刑建議。

（紫牛新聞）