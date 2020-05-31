河南3歲女童跌入化糞池身亡　內媒：涉事渠蓋為塑膠材質

昨晚（30日），河南鄭州一名3歲女童不慎跌入化糞池內。救援人員打撈了4個小時後將女童救起，但她當時已失去生命體徵。 內媒《大象新聞》報道稱，事發時化糞池的坑渠蓋為綠色塑膠材質，疑似存在品質問題，警察到場後拎起坑渠蓋時亦感歎「怎麼這麼輕」。

據報道，現場人士發布的照片顯示，涉事化糞池位於當地一廣場的花壇邊，事發當晚，周圍已拉起警戒線，消防和市政人員展開救援。一位市民表示，當晚女童是跟着保母在花壇玩耍時，不慎跌入渠中。據悉，女童父母平時工作較忙，孩子從2個月大開始，就一直由家中保母照顧，女童與保母感情比較深。

保母在現場下跪磕頭，情緒接近崩潰。（大象新聞）

報道稱，事發廣場附近有不少屋苑，很多家長會帶孩子到廣場附近玩耍，女童居住的屋苑離事發現場僅200米路程。

事發現場閉路電視畫面顯示，女童在晚8時18分自行爬上花壇，然後不慎跌入渠中。當時保母正坐在花壇旁邊的長椅上，幾秒鐘後方才察覺到異樣。警察和消防人員到場前，現場圍觀群眾和附近商戶紛紛找梯子等物品幫忙，保母曾一度嘗試下渠施救但未成功，隨後情緒崩潰，一直哭喊「救救我的孩子」。

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女童家屬趕到後情緒很激動，其中一名男子還踢了廣場工作人員幾腳，保母則在渠邊下跪磕頭，隨後因昏厥被送往附近醫院。目前，事發化糞池已換上嶄新材質且較重的渠蓋，需要花很大力氣才能搬動，附近花壇亦已貼上警示標誌。

（綜合報道）