有片｜為阻學生帶手機回校　河南中學老師公開用錘打爛手機引熱議

近日，河南商丘一家中學的老師當著師生的面，在校園廣場上用錘子砸毀兩部手機，聲稱已經通知家長一天時間仍然無人認領，故進行銷毀。 影片在網絡流傳後引發網友熱議，有人支持學校行為，也有人覺得暴力銷毀手機不妥。

河南一家中學的老師在師生面前用錘子砸毀兩部手機：

根據影片，在一家中學的校園廣場上站著兩名教師，首先有教師展示無人認領的手機，然後另外一名教師用錘子砸毀手機，敲打聲非常明顯，手機的碎片打得飛了起來。最後再由原先的教師展示被砸毀的手機「屍骸」。

5月31日，該學校的范校長卻回應稱，被砸的手機其實是老師的舊手機，並不是沒收的學生手機。范校長解釋稱，因為學生夜間喜歡躲在被子裡看手機，制止不住，於是想通過砸毀手機來嚇唬學生，其實是善意的謊言。現在學生不敢帶手機了，家長也支持禁止帶手機。

網民熱議：

「讓學生覺得學校可以隨意的沒收和銷毀學生的手機，這點已經是錯誤的了。」

「學生違紀帶手機確實令學校和老師頭痛，重病就得下猛藥才行。」

「真以為學生看不出來你們的把戲。」

「老師的日常工作本來就是跟學生們鬥智鬥勇。」

「砸手機這樣的行為本就野蠻。期望施教者有更文明的方法。」