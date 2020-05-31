江蘇女子玩蹦床摔成「完全性截癱」　控涉事場館無明確安全提示

江蘇徐州一名女研究生琪琪5月25日和男友小王、表哥小魯相約玩蹦床，但在玩「人體炸彈」項目時，琪琪被蹦床彈起後，頭朝下摔進球池內，當場動彈不得，胸部以下都失去知覺。 琪琪被送院後，醫生診斷結果是「完全性截癱」。其家人表示，琪琪入院短短5日花費醫藥費10萬餘元（人民幣．下同），但蹦床館老闆只送來5000元，後期康復治療費用還有很大缺口。

事發當晚，3人購票後進入遊樂場，換裝後即開始遊玩。小魯事後說，當時館內沒有安排觀看任何培訓影片，無人告知遊玩注意事項，他們亦無看到明顯的安全提示。

3人在玩一個名叫「人體炸彈」的項目時，一名工作人員向他們簡單講解了玩法：場地有一個高大的氣墊，站在高處的人用力蹦，另一端躺在低處的人就會被彈入旁邊的球池中。她教了一些動作，但並未告知項目的危險性，亦未要求採取任何防護措施。

琪琪被抬出球池後依然動彈不得。（澎湃新聞）

小魯說，他們反覆向工作人員確認是否安全，得到的答覆是「大家都是這樣玩的，沒事兒」，且他們都是得到工作人員示意後才開始跳。他自己當時被彈起後，安全地進入了球池，但琪琪被彈起的時候，卻頭朝下摔進球池內，當場動彈不得。小王先上前扶起琪琪，小魯隨後亦上前查看，兩人一起把琪琪抬出球池。

他表示，事發後工作人員立即撥打了急救電話並通知老闆，但並未採取任何急救措施，只是簡單詢問琪琪是否能活動，還說大家都是這樣玩的，以前沒有出現過這種情況。

當晚，蹦床館老闆劉女士夫妻亦驅車前往醫院，後來表示幫不上忙便離開，並聲稱他們已經購買保險，保險公司會負責賠償。然而，保險公司工作人員到醫院拍完照後稱，賠償款不可能直接給他們，而是要先支付給投保者。

琪琪手術後在深切治療部躺了3日，而後轉到普通病房，醫生指琪琪傷勢很重，手術很順利，但後期康復治療階段會很漫長，費用不易估量。小魯表示，琪琪父母都已退休，收入不高。琪琪沒有醫保，入院5日已花費10萬餘元醫藥費，家人打算通過法律途徑維權。

涉事的蹦床館目前已暫停開放，一位不願透露姓名的相關負責人說，暫停開放是為了消防改造和培訓，該館5月20日才開始試營業，5月25日就發生事故，但其實每位消費者購票時都簽署了安全協議，要求聽從安全員指揮。負責人又指，事發時安全員已指出琪琪動作不標準，提醒他們不能玩，但他們還執意跳下。如果對方起訴索賠的話，館方會積極配合。

（澎湃新聞）