新冠肺炎｜染疫4個月臉部曾發黑　武漢胡衛鋒醫生離世

武漢市中心醫院的兩名醫生易凡及胡衛鋒早前確診新冠肺炎，後來病情惡化成為重症患者，內媒拍到二人皮膚嚴重發黑的情況，引起廣大關注。 此前易凡已經康復出院，但據內媒《澎湃新聞》今日（2日）早上報道，胡衛鋒進行了長達四個多月的治療後，病情惡化搶救無效已離世，官媒央視也證實胡衛鋒已去世。

易凡及胡衛鋒因新冠肺炎病情而皮膚嚴重發黑，易凡已康復出院，胡衛鋒卻搶救無效離世：

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胡衛鋒是武漢市中心醫院的泌尿外科副主任醫師，《澎湃新聞》報道指，一名知情人士表示，她是在今天早上6點多聽到胡離世的消息。她指出，胡衛鋒的病情相對較重，病中「他情緒不穩定」。央視報道則稱，胡衛鋒是在今晨5點45分搶救無效不幸離世。

病情反覆曾一度轉入普通病房

據央視此前報道，胡衛鋒於1月中下旬被確診感染新冠肺炎並在武漢市中心醫院治療，在2月7日轉入武漢市肺科醫院深切治療部並使用人工肺治療。3月3日，他轉院到同濟中法新城院區治療。11天後的3月14日，胡衛鋒病情曾明顯好轉，並在22日撤下人工肺。4月11日，胡衛鋒已經拔除了氣管切開套管，能夠正常講話，在14日轉入了普通病房。

據另一位權威人士表示，4月22日，胡衛鋒出現腦出血，醫護人員對其進行搶救，「搶救了一個多月了，但他腦出血情況很嚴重。」《新京報》報道則指，胡學鋒於5月21日再度腦出血。

4月22日，華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院中法新城院區的深切治療部內，胡衛鋒正在接受治療。（《澎湃新聞》）

專家：與病毒鬥爭是「殺敵一萬、自損八千」

據早前報道，武漢大學人民醫院一名在發熱門診工作的醫生指出，鐵質進入身體後是由肝臟進行代謝與儲存的，一旦肝臟受損，不能進行正常工作，鐵質就會流入血管，導致血液中的鐵含量增多，「這樣的血液供應到面部皮膚就容易造成臉色發黑，再者，長期的肝臟功能異常會引起代謝異常，很容易導致皮膚色素的暗沉，無光」。

湖北省防疫專家組成員、華科同濟醫院感染科主任醫師宋建新亦表示，皮膚發黑是因為色素沉著，「對於重症患者而言，與病毒的鬥爭是一場殺敵一萬、自損八千的過程，命雖然救活了，但全身機體多個器官受到損害。」他表示，「只要命救回來，機體就會一點點恢復，受損的器官會一點點恢復。除了不可逆的傷害外，還是能逐漸恢復的。」

武漢市中心醫院多名醫護人員受感染死亡，其中包括被稱為疫情「吹哨人」的李文亮：

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在這次疫情中，武漢市中心醫院早前已經有眼科醫生李文亮、眼科主任醫師梅仲明、甲狀腺乳腺外科主任醫師江學慶、眼科副主任醫師朱和平四位醫生先後感染新冠肺炎離世。胡衛鋒為第五名武漢市中心醫院感染新冠肺炎離世的醫生。

（綜合報道）