【新冠肺炎】 中國研究團隊新發現：重症患者血清存獨特分子變化

內媒《科技日報》6月1日報道，浙江杭州西湖大學生命科學學院郭天南研究員帶領的蛋白質組大數據實驗室，與合作團隊一起對新冠肺炎（COVID-19）患者血液中的蛋白質和代謝物分子進行了系統檢測。

目前，有很多關於新冠肺炎的研究都在進行之中，如藥物、疫苗等。（Reuters）

他們發現新冠肺炎重症患者的血清中存在多種獨特的分子變化，並找到了一系列生物標誌物，這有望為預測輕症患者向重症發展提供導向。相關研究成果在美國《細胞》雜誌在線發表。

報道指出，郭天南團隊與其他團隊合作，對99份經病毒滅活處理的血清樣本進行了安全處理和質譜分析。

研究團隊利用高解像度質譜設備和機器學習的方法，取得血清樣本中的蛋白質組和代謝組譜圖，檢測當中的蛋白和代謝物的相對濃度。

研究結果顯示，與對照（健康）組、普通流感組和輕症組相比，新冠肺炎重症患者的樣本中出現了93種特有的蛋白表達和204個特徵性改變的代謝分子，其中50種蛋白與患者體內的巨噬細胞、補體系統、血小板脱顆粒有關。

研究團隊發現，重症患者體內有100多種氨基酸及100多種脂質均出現顯著減少，可能是病毒迅速擴增導致的消耗。郭天南認為，患者細胞符合上述重症患者特徵，很大機會惡化成重症患者。

研究結果還需要更多獨立臨床驗證

「這項研究表明，利用血清蛋白和代謝物生物標記物預測新冠肺炎重症患者是有可能的。研究數據還揭示了新冠肺炎的分子病理生理學特徵，有望助力研發抗新冠病毒療法。」郭天南表示，研究結果還需要在更多的獨立臨床隊列中驗證。

據瞭解，郭天南團隊和合作團隊從2020年2月底一起啟動相關研究。研究團隊在短時間內整合了蛋白質組、臨床、生物、代謝組、計算等多學科數據，經過反覆篩選、分析、比對、驗證，完成新冠肺炎輕重症患者的血清蛋白質組與代謝組分析。