新冠肺炎疫情持續，食䘙局局長陳肇始今日（2日）公布，第599C章由內地、澳門或台灣抵港人士的檢疫令會延至一個月至7月7日，599E章由任何海外國家或地區回港人士的檢疫令，則會延長3個月至9月18日。 她又指，未來廣東省等地區有條件放寬，首階段或可放寬部份港澳人士，但暫時仍在商討中，未有任何公布及時間表。

入境強制檢疫法例 內地澳門台灣延至7月7日 海外至9月18日

港府正與粵澳研「港版健康碼」互認檢疫 不互通私隱 未有時間表

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本港繼續有外來的輸入個案，今日再有兩宗由巴基斯坦返港的兩人確診。陳肇始表示，本港一直堅守三大原則及策略，包捨實施入境管制、圍堵策略、實施社交距離等，故在口岸管制方面，延長兩條法例的「日落條款」。

其中第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》適用於由內地、澳門或台灣抵港人士的檢疫令一月，由6月7日延至7月7日屆滿；而第599E章《外國地區到港人士強制檢疫規例》則會由6月18日延長三個月至9月18日。在法例日落條款限期前，當局仍可以根據法例提早解除強制檢疫令。

陳肇始強調，未來或會在首階報段先有條件放寬廣東省等地區，及港澳人士，但細節仍在商討。至於中國以外及內疫情發展，政府日後會繼續留意，未來或會修定。

從內地或海外回港的人士必須接受14日的家居隔離檢疫。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

4月8日起機場入境人士要等檢疫結果方可離開

自4月8日起所有入境要由機場乘坐專車，到亞洲國際博覽館留下深喉睡液本作病毒檢測；至4月22日起，乘搭清晨及上午抵港航班的人士要會留亞博等候結果，在下午或晚上抵港的人士則會到富豪東方酒店留宿一夜，等候檢測結果。

若結果確診，確診者和其密切接觸者將分別直接由救護車及政府安排的車輛送住醫院和指定檢疫中心，即柴灣鯉魚門公園及度假村、饒宗頤文化館翠雅山房、火炭駿洋邨與少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營。