海南森林消防員不滿工作量大待遇低　八次放火毀林獲刑10年半

海南省昌江黎族自治縣一名文姓男森林消防員，因不滿工作量大、待遇低等原因，竟在兩個多月內放火8次，火燒林地上千畝，燒毀林木7萬餘株，經濟損失近370萬元（人民幣，下同）。 文男事後被捕，海省二中院以放火罪一審判處其有期徒刑10年6個月，剝奪政治權利1年。

森林消防員本應防火、救火，文男卻以身試法，先後8度縱火。（中新社／資料圖片）

內媒報道，文男今年34歲，因森林防火工作量大、待遇低等原因，遂產生通過放火來引起領導重視的念頭。2019年6月13日下午，文男駕車途經昌江縣棋子灣通道附近時，觀察周邊沒人，便從車上拿出紙、打火機和香煙下車，進入公路北面的桉樹林地，找地勢相對凹陷又有乾枯落葉的位置，將點燃的香煙放在乾枯落葉上，用紙蓋在香煙上，再用樹枝壓住紙，看到紙被香煙引燃後，便駕車駛離現場，隨後引發森林火災。

2019年6月21日至8月28日間，文男又故伎重施，在昌江縣棋子灣等林地附近先後7次放火犯案。森林消防接報後，文男若無其事地帶隊參與現場救火。

經森林公安民警偵查，文男有重大犯案嫌疑，於9月24日被傳喚到案，10月28日被逮捕。經鑑定，文男8次放火犯案，過火有林地面積總計1120.017畝，折合74.67公頃，被火燒的林木總株數7.5694萬株，損失金額合計369.4269萬元。

海南省二中院經審理認為，文男8次放火，造成重大經濟損失，其行為已構成放火罪。鑑於文男向偵查機關提供重要線索，從而得以偵破三宗濫伐林木案，具有立功表現，且其到案後，能如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，願意接受處罰，依法可以從寬、從輕處罰，遂作出有期徒刑10年6個月，剝奪政治權利1年的判決。