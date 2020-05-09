【四川涼山大火】時隔僅一個月再有山火　現場超過800人全力撲救

四川涼山州近來山火頻繁，喜德縣與冕寧縣交界處日前就發生森林火災，截至周五早上6時許，喜德縣及冕寧縣境內均發現有火線，整個火場主要發展方向在東線，並且地勢陡峭，受地形影響風向多變，當前為東南風4級至5級。

現場已有800多人全力撲救山火。（微博）

據內地傳媒報道，四川森林消防總隊共280人，已在周五清晨4時，按照四川省應急管理廳要求前往撲救。其中，涼山支隊150人負責喜德縣境內火場，阿壩支隊冕寧駐防分隊130人負責冕寧縣境內火場。至同日清晨5時30分，各分隊到達火場後隨即展開行動。連同共計有600多名地方人員，現場已有800多人全力撲救山火。

值得一提是，涼山州在3月底時已發生過兩場規模較大的山火。3月28日晚上7時30分，木里縣喬瓦鎮鋤頭灣村與項腳鄉項腳村交界處的山頭發生山火，火場面積達270公頃。經過四川省森林消防總隊600多名指戰員連日撲救，終成功有效封控整個火場。事後查明，該次山火是一名11歲男孩田某某於，在自家後山處用打火機點燃松針和木羅松煙熏洞內松鼠時，不慎失火引發。

木里縣的山火，火場面積達270公頃。（微博）

西昌山火導致來自寧南縣的森林草原防滅火專業撲火隊，全隊共21人僅3人生還。（微博）

至於3月30日下午在西昌瀘山發生的山火就相當慘烈，共導致18名撲火隊員和1名嚮導不幸遇難。

（綜合報道）