【最大無線電望遠鏡】設備升級　「中國天眼」料9月起搜尋外星人

據中國科學技術部主辦的《科技日報》報道，國際宇航大會（IAC）搜索地外文明計劃常設委員會（IAA SETI）會員、北京師範大學天文系宇宙學與地外文明研究團組張同傑教授近日首次透露，在設備升級後，被稱為「中國天眼」的500米口徑球面無線電望遠鏡（FAST），預計在9月可正式啟動針對地外文明的搜索。

FAST是是目前世界上最大的單一口徑、填充口徑（即全口徑均有反射面的）無線電望遠鏡。（中新社）

報道指，FAST早在2018年就已安裝並調試專門用於地外文明搜索的後端設備，主要就是從FAST接收到的龐大電磁訊號中，篩選出有用的窄帶候選訊號，並排除天體和人工訊號。張同傑在受訪時透露，FAST正在醞釀新的觀測計劃，屆時地外文明搜索也將同步啟動。張同傑指，由於採取共時觀測模式，故搜尋外星人並不會干擾FAST的正常科學觀測。

張同傑又指，雖然目前捕獲的可疑信號還有待進一步甄別，但經過驗證，FAST的後端設備非常有效，包括擁有高分辨率，對宇宙噪音的處理能力非常出色，使FAST在搜尋外星人方面如虎添翼。

FAST在2020年1月11日通過國家驗收後投入正式運行。（中新社）

據公開資料介紹，位於貴州黔南州平的FAST是為中國國家重大科技基礎設施，亦是世界上最大無線電望遠鏡，其由主動反射面系統、饋源支撐系統、測量與控制系統、接收機與終端及觀測基地等多部分構成。FAST在2020年1月11日通過國家驗收後投入正式運行，搜索地外文明是FAST的七大科學目標之一，其他還包括有重現宇宙早期圖像、參與未來脈沖星自主導航和引力波探測、獲得天體超精細結構、檢測微弱空間訊號等。

（綜合報道）