英國首位太空人：外星人肯定存在　或現在就活在地球

人類探索浩瀚宇宙，想要解開的大哉問之一，就是外星人是否存在。關於這個問題，英國首位太空人沙曼（Helen Sharman）給出了個人見解。她近期公開表示外星人「肯定存在」，而且說不定就活在你我之中。

Helen Sharman是在1991年登上蘇聯和平號太空站的英國女太空人（gettyimages）

《衛報》周日版登出沙曼的專訪，介紹這位在1991年登上蘇聯和平號太空站的英國女太空人。沙曼表示「外星人存在，這是無庸置疑的」。她說：「宇宙中有數以十億計的星星，當中肯定存在着各種不同形態的生命體。他們是像你我一樣，由碳和氮組成的生物嗎？可能不是。但他們可能現在就活在地球，只是我們看不見而已。」

沙曼是最早進入太空的英國人。當年27歲的她以化學研究員的身分，參加一項為期8天的太空任務，她也是進入繞地球軌道中年紀最小的人員之一。

CNN指出，除了沙曼以外，也有其他人推測人類已跟外星人有過遭遇。2017年底起，美軍流出一系列幽浮影片引發熱議，一位五角大廈前官員坦承領導過一項政府機密計劃，專門研究潛在的幽浮現象。當時這位官員告訴CNN，他相信有證據可以證明外星生命來到地球。

美國海軍去年9月首度承認影片的真實性，並坦承這些影片本來不應對外公開。

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】▼▼

疑似UFO影片流出 美軍首承認屬真實 片中飛行員曾嚇至說粗話

+ 13 + 12 + 11

延伸閲讀：

白手起家富豪5生活習慣 不會只仰賴一種收入來源

無教化可能！英國史上最邪惡性侵犯 重判無期徒刑

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】