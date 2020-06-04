【新冠肺炎】張文宏：無症狀感染者是「疫情最後的消化期」

湖北武漢早前展開全市全員大規模病毒檢測，官方指共有超過989萬人參與，發現有300人是無症狀感染者，沒有確診病例，同時又稱未發現有無症狀感染者傳染他人的情況。 上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏在出席一個節目時亦有談到無症狀感染者，他指現時發現的無症狀感染者是「疫情最後的消化期」，相信中國的本土確診病例很快就會歸零。

張文宏指，無症狀感染者整體可分成兩大部分，一部分是病症還沒有發出來，是「潛伏者」，另一部分是潛伏期過後仍一直沒有症狀，屬於感染後期，「感染到後期的話，他的傳播率也遠遠低於潛伏期的病人。」

湖北武漢早前展開全市全員大規模病毒檢測。（中新社）

張文宏表示，現在雖然有發現一批無症狀感染者，但事實上政府亦有對他們的密切接觸者進行監測和隔離，結果都發現其傳播力非常有限，沒有發現明顯的傳播。張文宏認為，此類無症狀感染者實際上是「疫情最後的消化期」。在武漢進行的大規模病毒檢測，就是為了進一步找到更多無症狀感染者，加快對他們的隔離治療。

據國家衛健委的最新通報，內地在周三（3日）新增4宗無症狀感染者，均為境外輸入，尚在醫學觀察無症狀感染者則有326宗（境外輸入43宗）。

（綜合報道）