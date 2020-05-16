【新冠肺炎】專家：無症狀者傳染性低　疫苗最快明年3月面世

湖北武漢5月15日召開的疫情防控專家諮詢會。在會上，中國疾控中心副主任馮子健表示，現階段數據顯示武漢無症狀感染者傳染性很低。此外，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏同日表示，目前最樂觀估計，新冠病毒疫苗最快可於明年3至6月面世。

據專家諮詢會消息，武漢自4月8日解封以來，共發現665名無症狀感染者，追蹤2508名密切接觸者，其中2人轉為無症狀感染者，比例不到千分之一，無人轉確診。

中國疾控中心副主任馮子健。（中國網）

武漢市疾控中心抽取了4月26至30日期間55名無症狀感染者的痰液樣本化驗，均未培養出新冠病毒。

馮子健認為，武漢開展全民核酸檢測，目的是儘可能找到無症狀感染者，儘快徹底阻斷病毒傳播，這做法既有利於防控，亦有利於消除社會恐懼和偏見，促進經濟社會和生活秩序迴歸常態。

↓↓↓武漢近期開展全民核酸檢測

張文宏同日在一個商業活動上表示，世界上最樂觀的估計是，新冠疫苗最快可以在明年3至6月上市。但張文宏強調，首批疫苗未必好。如果這批不靠譜，那麼明年6到9月，可能會有更好的疫苗問世。

至於能否實現，仍取決於新冠病毒是長期存在，還是像沙士（SARS）、中東呼吸症候羣（MERS）般過一段時間會消失。張文宏說，如果新冠病毒一直存在，就必須靠疫苗才能戰勝疫情。

張文宏開設了個人微博。（微博截圖）

另他16日首次在微博開設個人賬號，他表示坊間出現很多以他名義寫的疫情分析或警吿，恐產生誤導，因此開設個人微博傳播第一手信息和觀點。