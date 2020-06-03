【新冠肺炎】深圳無症狀感染者康復後產子　男嬰甫出世攜帶抗體

深圳一名新冠肺炎無症狀感染者上周六（30日）在當地醫院生下一名健康男嬰，初生兒經核酸檢測沒有感染新冠病毒，一出生就攜帶了病毒抗體。

內地醫療專家認為，感染過新冠肺炎的康復者在孕育新生命時，一定概率上能夠為初生兒提供病毒抗體。圖非文中當事人。（資料圖片／視覺中國）

據內媒報道，籍貫湖北武昌的小雨（化名）長期居住在深圳。1月中旬，她與丈夫一起前往湖北探親，當晚在武漢停留一晚後，於第二天下午抵達武昌家中。1月底，小雨曾有一次發熱，最高溫度達到38.5℃，在進行過物理降溫後體溫很快恢復正常，且沒有再發燒。

2月初，小雨的母親檢測出新冠病毒核酸陽性，小雨與丈夫在隔離點隔離了14天，隔離期間經核酸檢測為陰性；從隔離點回家後，夫婦二人又居家隔離到3月底，其後坐火車返回深圳。

4月初，小雨前往醫院產檢，因湖北返深人員就診需做核酸檢測，小雨的樣本被送到市疾控中心檢測，檢測結果為陽性。由於小雨本身沒有發熱、咳嗽等等症狀，她以無症狀感染者的身份被轉送至深圳醫院治療。

經過專家組會診，小雨是無症狀感染者，決定暫時不給予小雨藥物治療，而是密切觀察她的病情，根據病情調整治療方案。小雨住院10天後出院，後經6次核酸檢測均為陰性。

新冠肺炎無症狀感染者小雨順利產下健康男嬰。（深圳特區報）

及至5月30日，小雨產下一名健康男嬰。產科將產婦的陰道分泌物、羊水、胎盤、胎膜、外周血、臍帶血、肛拭子和鼻拭子及初生兒的外周血、肛拭子、鼻拭子和咽拭子都送到研究所進行檢測。檢測結果顯示，小雨及初生兒核酸檢測都為陰性，並且在男嬰的標本中，新冠病毒的抗體為陽性，這意味著他一出生就自帶抗體。胎盤和胎膜中則檢測出了核酸陽性。

深圳市第三人民醫院婦產科主任夏俊霞指出，胎盤和胎膜是母嬰阻斷的首要器官，是保護嬰兒的天然屏障，如果感染了少量的病毒、細菌，胎盤和胎膜是可以阻斷它們侵害嬰兒的。目前小雨母子二人已出院。

（深圳特區報）