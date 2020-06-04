地攤經濟｜大連一夜市甫開放管理不善被停業整改　網民：不能亂搞

國務院總理李克強日前在山東煙台市考察時，指「地攤經濟」、「小店經濟」是中國就業崗位的重要來源，形客是「中國的生機」。一時之間內地多個城市都政策鬆綁「地攤經濟」，讓城市有了「煙火氣」。 不過，有夜市趕在這波浪潮下開放，卻因經營管理不善帶來不少環境問題。6月2日有網民在微博稱，遼寧大連一夜市開放後，附近出現交通堵塞、衛生「一片狼藉」等情況。目前，該夜市被停業整改。

涉事夜市環境髒亂，垃圾遍地成災。（網上圖片）

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從網民發布的照片可見，涉事區域的街道上留有很多膠袋、即棄紙碗等餐廚垃圾，多名環衛工人在現場清掃。對此，6月3日，大連市商務局流通處工作人員向傳媒稱，網民所反映的前述情況與「外展外擺」工作有關，應諮詢大連市購物節組委會。

同日下午，大連市購物節組委會辦公室工作人員受訪表示，該組委會是由大連市委宣傳部、商務局、城管局等部門及成員單位聯合組建。網民所反映的該夜市是商販自發的擺攤行為，缺少統一管理，對周邊環境以及交通造成了影響，目前，該夜市已暫停營業。

▼ 圖輯｜江西瑞昌城管邀擺攤 小販不敢置信連發6問（按圖放大）

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該工作人員介紹，目前，大連市政府正計劃開展「商業外展外擺」活動，由政府統一管理，劃定擺攤區域，制定經營規範。目前，該活動已經公布了第一批允許外展外擺地段，將於近日開放範圍內商家的經營活動，相較商戶自發擺攤，「商業外展外擺」活動更有利於保障夜市經營不影響居民出行，不干擾居民生活。

見到此情此景，不少網民都表示，夜市好不容易開放了，大家在消費期間應該更加注意公共衛生：

－可以擺攤但是要愛護環境 －都是不自覺啊 －哎要管的 －可以搞，不能亂搞

（綜合報道）