【地攤經濟】擺攤周邊產品熱賣　內地車企推「翼開啟售貨車」

國務院總理李克強日前在山東煙台市考察時，指「地攤經濟」、「小店經濟」是中國就業崗位的重要來源，形容是「中國的生機」。一時之間內地多個城市都政策鬆綁「地攤經濟」，甚至有城管主動打電話邀請小販來擺攤。 五菱專用車周二（2日）在其微信公眾號推廣其「五菱榮光翼開啟售貨車」，該款貨車左右側門及後門皆能向上掀開，如同翅膀一樣停留在空中，令車輛瞬間化身流動攤位。五菱專用車更形容該貨車是「地攤經濟的正規主力軍」，不過亦有一些網民表示，該車售價5.6萬（人民幣．下同）太高，許多攤販恐難以負擔。

「五菱榮光翼開啟售貨車」三面車門皆可向上掀開，搖身一變成為流動地攤。（微信公眾號「五菱專用車」）

五菱專用車在公眾號介紹，該車兩翼皆可一鍵開關，打開車廂就能賣貨，貨廂空間達5300公升，車廂一鎖安心回家，「想去哪開到哪」，是小本創業好選擇，可以讓廣大的「微創業者」創業路上更有底氣，在「地攤經濟」上脫穎而出。

售價5.68萬人民幣 單日賣出超上月總和

該文章一經發布，很快收穫逾10萬點擊，連帶影響港股五菱汽車周三（3日）起急漲，A股市場亦有多隻相關概念股漲停。對此，有內地媒體報道稱「五菱榮光翼的生產商是上汽通用五菱，不是港股的五菱汽車。」然而，五菱汽車回應傳媒查詢時表示，該車的確是上市公司五菱汽車旗下產品。

五菱汽車證券部相關負責人向傳媒表示，五菱榮光翼採用上汽通用五菱生產的底盤，但由柳州五菱汽車工業有限公司進行設計、改裝、銷售、產品公告等。該車5月推出，售價5.68萬元人民幣（約合6.18萬港元），已售逾300輛。銷售公司6月2日單日接單量已超過上月總銷量，3日電話還一度被打爆。

不過也有一些網民表示，該車售價太高，許多攤販恐難以負擔：

－看到這個新聞，我心情一下子就不好了，買不起這個車，我連地攤都擺不了了。 －這就叫會做生意！！ －5.6萬去投資買車？今年這個行情？炒得有點過了吧？ －想多了，地攤經濟純粹是為失業人員臨時找口飯吃。不是長久之計

值得一提是，阿里巴巴新批發平台1688上，普通的運貨手推車最近一周銷量亦猛增。地攤經濟帶動周邊產業發展，除了帶動相關售貨用品的銷售，亦提升流動支付和網上直播等新興技術的使用率。據支付寶透露，近期平均每日都有十幾萬人新開通「收錢碼」做生意。內地電商蘇寧推出的「夜逛合夥人」計劃中，也提到免費開放直播以及社群平台，為夜市攤主提供一鍵直播培訓。

另據支付寶最近公布的一組數據顯示，截至5月底，全國已有1200萬小店和路邊攤收入實現了按年增長；網絡上出現各種版本的「新攤主速成攻略」。阿里1688在推出700億元賒帳進貨款的「地攤經濟扶持計劃」後，僅3天就已有至少5萬用戶透過平台提出賒帳進貨意願。

（綜合報道）