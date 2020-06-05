【胸懷大志】浙江漢入室盜竊被捕　自撰「勵志書」目標是億元身家

浙江海寧袁花鎮、斜橋鎮等地自去年開始接連發生多宗入室盜竊案，作案手法相似，並且案發地點相對集中。 經警方調查後，鎖定疑犯是29歲的男子吳某，其最終在今年4月14日乘搭的士時，在路口被提前布控的警方攔截，人贓並獲。 有趣是，警方在吳某的住處發現有一份「勵志書」，反映吳某「盜亦有道」，不但寫下嚴格的自保方式，甚至有一個「遠大目標」，「幾年內要實現目標，卡上只留10萬以內（千分之一），其他都換固定資產」。

警方在吳某的住處找到一封「勵志書」。（海寧公安微信公眾號）

據介紹，吳某主要是採用攀爬方式進入民居，專門盜竊金器和現金。吳某可以數日隱蔽在橋洞下蟄伏，伺機出動，外出時則會穿上兩件棉毛衫，兩條棉毛褲，再將頭部包裹得嚴實，只露出一對眼睛。吳某的犯案手法十分謹慎，每次都有戴上手套，會先脫鞋再翻窗入室，得手後就迅速把作案時穿的衣服換下，然後再裝入隨身攜帶的拎袋並逃走。吳某還有超常的忍耐力，例如曾經一次躲藏在一戶人家的頂層閣樓，等待整整一個晚上，到天亮時戶主離家後才下樓盜竊。吳某得手後會到海寧周邊的城市銷贓，同時為躲避抓捕，從來都不會入住賓館。

吳某得手後迅速把作案時穿的衣服換下，然後再裝入隨身攜帶的拎袋並逃走。（海寧公安微信公眾號）

經過大量縝密的偵查和證據固定，警方判斷抓捕時機已經成熟，遂於4月14日晚上，在一處路口截停一輛的士，將在車內的吳某當場人贓並獲。值得一提是，警方在吳某住處找到一封「勵志書」，反映吳某是堅持與警方抗爭到底。吳某在「勵志書」上有寫下犯案的心得，「防刺背心、手腳關節保護，不信運氣，只認實力，穩中求進、每次工作（偷盜）時間為30—120分，絕不超時」。

吳某外出時都會包裹嚴實，只露出一對眼睛。（海寧公安微信公眾號）

「勵志書」上亦寫有自保的要訣，例如稱「拒絕做任何檢查、說話、簽字、裝瘋賣傻，人與人的交往，罪犯與警察的交鋒都像賭博一樣，大家都有50%的勝率，就看誰能沉住氣，要想一直勝就要保好自己的底」。吳某更有一個「遠大目標」，「幾年內要實現目標，卡上只留10萬以內（千分之一），其他都換固定資產」。換言之，吳某的目標是要靠盜竊成為身家達億元以上的富翁。

（綜合報道）