王思聰公司熊貓互娛破產拍賣　市價2千元福袋「跳樓價」51元起

北京普思投資有限公司由萬達集團董事長獨生子王思聰100%持股並擔任董事長，該公司旗下的上海熊貓互娛文化有限公司已於去年3月宣布破產。 周三（3日），熊貓互娛在阿里拍賣平台看到上線了一批公司周邊產品，涉及攬枕、拖鞋、帽、手機保護套等23個拍賣標的，其中一款市場價為2057元（人民幣．下同）的福袋禮盒僅以51元起拍。據悉，此次拍賣所得款項將用於公司破產清算。

一款名為「幸運小轉盤」的禮盒以51元起拍。（阿里拍賣網站）

據拍賣公告，經上海熊貓互娛文化有限公司第一次債權人會議通過，該公司管理人將於6月15日10時至6月16日10時止在淘寶網阿里拍賣破產強清平台進行公開拍賣活動。

熊貓互娛將多件物品組合成為「福袋」並各自命名，進行組合銷售，內含T恤、帆布袋、熊貓頭拖鞋、杯、手機保護套、攬枕、帽子、手機座、自拍杆、背囊等物品。起拍價從51元到500元不等，增價幅度為每次10元。目前已有數萬人圍觀了這些拍品，不過各拍品報名的人數不多。

熊貓互娛拍賣的物品。（阿里拍賣網站）

內地網民熱議：

「涼都涼了，這些周邊還有何意義。」 「這能賣多少錢，離償還債務早呢？」 「拿去擺地攤是極好的。」

王思聰曾任熊貓直播的CEO。（視覺中國）

據此前報道，王思聰去年被爆捲入債務問題，先後被上海及北京多個法院頒令限制消費，引起社會關注。不過經過協商後，相關限制令在去年年底已陸續撤銷。

熊貓互娛與去年12月26日發公告稱，經過近兩月，幾十輪商談，普思投資與數十位投資人全部達成協議，所有投資人都得到了賠償，熊貓互娛近20億元巨額損失全部由普思投資及實控人（即王思聰）承擔。

（綜合報道）