地攤經濟｜佔路擺攤「不利於首都形象」？北京城管：嚴查違法行為

在國務院總理李克強提出「地攤經濟」可以保就業後，內地多個城市紛紛出台政策支持小販「擺攤」，一時之間湧現「地攤生意」熱潮。 近日網傳北京市也發布了「地攤地圖」，有多達109處擺攤地點。惟北京市城管委其後澄清，這份「地攤地圖」是謠言，實際上是多年來在該市違法擺地攤較為集中的地點。此外，北京城管方面表示，會加強執法檢查，依法處理這類擾亂市容環境秩序的違法行為。

6月3日晚間，市民在北京市朝陽區望京地區的街邊商販處選購商品。（中新社）

北京市城管執法局還說，當前市內個別地點出現的擺攤設點、佔道經營等違法行為，市民反映強烈。市各級城管執法部門要加強執法檢查，依法處理這類擾亂市容環境秩序的違法行為。同時也歡迎市民群眾監督並積極投訴。

北京市有關部門負責人稱，「北京作為偉大祖國的首都，有自己的城市功能定位和管理要求」。負責人指，近年來市內佔道經營、無證無照經營、背街小巷環境等問題逐步得到整治，城市品質和人居環境明顯提升。

該負責人還強調，城市精細化治理是一個久久為功的過程，稍一放鬆就可能前功盡棄，治理成果就可能付諸東流，街道髒亂、假冒偽劣、噪音擾民、游商滿街、堵塞交通、不衛生不文明等曾經的城市頑疾就會捲土重來，「這不利於樹立良好的首都形象和國家形象，不利於促進經濟高質量發展。北京不應也不能發展那些不符合首都城市戰略定位、不利於營造和諧宜居環境的經濟業態。」

▼圖輯｜在內地遍地開花的「地攤經濟」▼

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據內媒不完全統計，截至目前，至少已有廣州、上海、濟南、鄭州、南京、成都、合肥、廈門等38地紛紛明確鼓勵發展地攤經濟，主要是通過設置攤販規範點、允許佔道經營等方式對攤販活動「鬆綁」，出台規定明確攤販的外擺時間、外擺範圍等。

（綜合報道）