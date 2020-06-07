【有片】雲南中學物理教師表演「徒手劈磚」　網民：知識就是力量

近日，雲南一名中學物理科教師為了用生動的方式讓學生明白抽象的理論，竟在課堂上表演「徒手劈磚」，影片在網上流傳後引來熱烈討論，網民紛紛驚嘆「知識就是力量」。

雲南一名中學物理科教師在課堂上表演「徒手劈磚」：

影片的主角是張輝，他是雲南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市第四中學高二年級物理老師，從教14年。在影片中，張輝拿起一款水泥青磚，將其放在了桌子邊，只見張輝「手起磚斷」，學生紛紛看得目瞪口呆。

學生感覺老師並未用太大力氣就劈斷了磚塊，而且驗證了磚塊異常結實，不可能直接劈斷。張輝解釋稱，其實重要技巧是他把磚頭的一頭翹起來了，這可以用慣性去解釋，也可以用動量定理去解釋。張輝進一步解釋道：「把一頭翹起來，讓磚塊與桌面成夾角，手順勢砸下去，其實不算是我的手把它劈開的，而是桌子把這塊磚撞斷的。 」所以他能夠輕易的將磚塊劈斷。

張輝表示，在日常生活中，學生要學會觀察生活現象，並跟物理知識結合，「其實這堂課，教給學生最主要的東西是：我們看到很多東西後，要科學思考、合理分析，而不是盲目地去崇拜！」

網民熱議：

「以後肯定不會有人在他的課上搗亂了。」

「我要是遇見這樣的老師，我現在應該在清華北大的圖書館看書。」

「這讓劈磚藝人怎麼活啊。」

「看這身材，其他物理老師不要輕易嘗試。」

「老師隱含的意思：不聽話，看磚的下場。」

「這種課堂氛圍真的很棒。不太喜歡上課老師太嚴，氣氛死氣沉沉的。」

「原來我看的街頭表演都是騙人的。」

（綜合報道）