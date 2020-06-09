【新冠肺炎】康復者陷精神困擾　武漢女一個月病毒檢測10次求安心

新型冠狀病毒肺炎疫情持續多月，湖北武漢是內地早期的重災區，確診病例數以萬計。 林女士是一名已康復的武漢患者。林女士雖然出院，但同時有出現心理問題，陷入懷疑會否「復陽」的精神困擾中，有嚴重失眠、焦慮等症狀，一度對生活失去信心，乃至短短一個月內自行接受病毒檢測多達10次。

林女士是在1月份確診患上新型冠狀病毒肺炎，2月時順利康復出院。但每當看到身邊有人患病、病情加重甚至去世，加上不斷發現有無症狀感染者，林女士都非常擔心自己的身體狀況，「我會不會突然復陽？我的孩子會不會被我傳染？我的身體會不會再也無法恢復。」為此林女士在3月份進行多達10次的病毒檢測，無奈仍難以安心，「即使每次都拿到陰性的結果，仍無法走出內心困擾。」

內地不少城市都有設立熱線，提供心理諮詢和心理救援服務。（中新社）

無法集中精力工作與生活的林女士，以反復進行病毒檢測來確認身體健康，並在得到陰性結果的當下感到安心，但最終仍然再次感到焦慮。及至4月初，林女士到武漢市第一醫院睡眠障礙與心身疾病門診就診，醫生發現林女士的睡眠效率只有30%，幾乎沒有深度睡眠，其自覺有的胸悶、乏力等症狀，經檢查肺功能、肺部電腦掃蕩及血液生物化驗、電解質等多項檢查後，均發現並無器質性疾病。

醫生指出，李女士的問題是在情緒上，情緒問題或者心理障礙沒有以心理症狀表現出來，而轉換為各種軀體症狀，是為「軀體化反應」。經過一段時間的治療，林女士逐漸與醫生建立信任，也開始理解自身的睡眠障礙與焦慮、抑郁緊密相關。通過一個多月的藥物治療與心理疏導，林女士的情緒逐漸好轉，身體的不適也慢慢消退，再沒有主動去接受病毒檢測。

武漢市第一醫院睡眠醫學中心副主任醫師梅俊華指，林女士的情況並不罕見，「近一個多月來，門診量幾乎處於『飽和』狀態，幾乎一半以上患者的睡眠障礙及各種症狀都與這次疫情相關。」例如有一名患者曾經在2月初下樓倒垃圾，回想起來認為當時好像沒有戴上口罩，於是接下來丁數個月不斷接受病毒檢測。最終在4月初，該名患者因睡眠障礙前來就診。

疫情期間不少市民都會主動接受病毒檢測。（中新社）

華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院一名副主任醫生亦稱該院有不少類似於林女士的患者，其所在科室門診的新增患者，約有80%是受疫情影響出現心理問題，「以前因焦慮、抑郁來就診的患者很多都是有學習壓力的青少年，但這段時間40-50歲的患者比例高達70%。這類人患糖尿病、高血壓等基礎疾病比例較高，是新冠肺炎的高危群體，所以可能會更焦慮一些。」

梅俊華認為，許多新型冠狀病毒肺炎患者在治療期間精神壓力較大，以致即使康復回家後仍然會感到「身體不適」，不斷強調有心慌胸悶、潮熱多汗、失眠、擔憂緊張等症狀，相信就是在被隔離時留下心理陰影，故更容易出現坐立不安、心神不寧、緊張害怕甚至情緒低落等相關症狀。此外，康復患者出院後回到不同環境中，或許會不斷聽到「如果可以，請待在家裡」的提醒，亦會有些人可能面臨個人財務危機等，這些外在社會影響可能會加劇精神健康問題。梅俊華更稱，警察、社區工作者、醫務人員等抗疫前線工作人員都是就診的主要群體，在忙碌的情況下，他們沒有精力去關注自己的情緒，但歇下來之後就發現了身體的異常。有幾個患者晚上睡覺時總會出虛汗，淺眠易醒，白天也無精打采、情緒低落，工作效率較疫情前有明顯下降。」

梅俊華建議，如果持續出現焦慮緊張、情緒低落、入睡困難等症狀要及時就診識別，尋求專業醫生的幫助。（澎湃新聞）

梅俊華建議，如果持續出現焦慮緊張、情緒低落、入睡困難等症狀要及時就診識別，尋求專業醫生的幫助。同時也可以通過社區、援助熱線等多種渠道尋求幫助、解決問題。此外，在戴上口罩的同時多出門活動，多與親朋好友溝通交流，接受陽光照射，都對保持良好的情緒與睡眠質量有好處。

（澎湃新聞）