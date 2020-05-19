最高法：未成年人「課金」或打賞網絡主播　法院應支持返還

新型冠狀病毒肺炎期間，不少孩童都要留在家中「避疫」，衍生出大量未成年人在遊戲「課金」、打賞主播等問題。 最高人民法院在周二（19日）發布指導意見，明確不具完全民事行為能力的未成年人，其監護人要求網絡服務供應商返還「課金」或打賞的款項時，法院應予以支持。

指導意見指，未成年人在參與網絡付費遊戲，或者網絡直播平台過程中，通過「課金」、打賞等方式支出的款項，如果與其年齡、智力不相適應，則該付款行為屬於「效力待定」的行為，需要經法定代理人同意或者追認後才能發生效力。如果法定代理人不同意或不予追認，則該行為無效，「無效的民事法律行為自始沒有法律約束力，行為人因該行為取得的財產，應當予以返還」。

指導意見指，不具完全民事行為能力的未成年人，其監護人要求網絡服務供應商返還「課金」或打賞的款項時，法院應予以支持。（資料圖片）

最高法解釋稱，上述規定有兩層意思，一是在適用對象方面，雖然以不滿18周歲的未成年人為主要對象，但對於不滿8周歲的孩童而言，他們是完全沒有民事行為能力，所以參與網絡遊戲所花費的支出一律應該退還，「這是依法所能得出的當然結論，所以指導意見沒有專門規定」。

其次是支出款項的數額，指導意見並沒有「一刀切」，而是將應予返還的款項限定在與未成年人的年齡、智力不相適應的部分，「這一點在具體案件中可以由法官根據孩子所參與的遊戲類型、成長環境、家庭經濟狀況等因素綜合判定」。

（綜合報道）