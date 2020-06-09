廣西男玩弩箭射中自己胸口　刺破肺打斷肋骨穿背而出　離心臟1cm

大國小事
撰文：
最後更新日期：

近日，廣西一名21歲的男子自稱在家練習弩箭時被長40厘米的箭射中胸口，而且箭鏃還是金屬製造的，送院時醫生發現弩箭僅離心臟1厘米左右，情況危急。

廣西男子練習弩箭時被長40厘米的箭射中胸口：

+3
+2

內媒報道指，受傷男子曾先生描述，他平時在外務工，今年新冠肺炎疫情期間他待在家裡沒出門，弩箭都是自己從網上買來玩的，想用來打獵。曾先生指，在6月6日，事發時他在家給弩上膛放置弓箭時，觸發開關射中胸口，有點像「擦槍走火」。報道指曾先生使用的弩箭長約40厘米，箭鏃是金屬製造，長約5厘米。

事發後，家人發現曾先生受傷躺在地上，於是召喚急救服務將其送往醫院。主診醫生指，醫護人員發現弩箭離曾先生的心臟僅1厘米左右，於是立即進行緊急手術。

醫生解釋，弩箭是從曾先生的左前胸射入，緊貼著心臟的左緣，把左邊的肺刺破，同時打斷一根肋骨，從背後穿了出來。醫生將曾先生部分受損的肺切除，補肺、止血關胸，目前曾先生已經恢復意識，精神狀態很好，並且能說話、正常飲食。如果覆查沒問題，過幾天就可出院了。

醫生還稱，曾先生回家後一定要進行傷口護理，加強肺功能鍛煉。按照他現在的年齡，恢復後應該沒有大礙。

（綜合報道）

江西男吸食「笑氣」過量出現幻覺　持刀出門稱「外星人要打我」
【有片】雲南中學物理教師表演「徒手劈磚」　網民：知識就是力量
【胸懷大志】浙江漢入室盜竊被捕　自撰「勵志書」目標是億元身家
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。