西安12歲女童患「異食癖」食2年頭髮　手術取出胃部拳頭大石塊

陝西西安12歲女孩蘭蘭（化名）2年來經常腹痛、食慾不振，身形消瘦，讓家長擔心不已。送醫後，醫生日前手術從其胃部取出如成人拳頭大小的胃石團塊，由頭髮與蔬菜葉相互纏繞而成，而蘭蘭吃頭髮的原因，竟是父母長期帶給她的心理壓力。

從蘭蘭體內取出的結石如拳頭般大小。（華商報）

根據《三秦都市報》報道，蘭蘭2年來因為腹痛、食慾不佳和瘦弱等症狀，陸續一直在看病，醫生僅開一些健脾胃的藥，服用後卻不見成效，蘭蘭的母親不放心，便帶女兒到西安市兒童醫院消化科看診。

消化科醫師透露，當時看到蘭蘭就感覺面色蠟黃、身形消瘦、一副病弱的樣子。後來用胃鏡檢查，才驚見蘭蘭的胃裏有一大團緊緊纏繞在一起的頭髮，體積還過大難以取出，再將蘭蘭轉到外科進行手術，醫生才從小藍胃裏取出一個長約8厘米、重300克的結石，由頭髮、食物殘渣及其餘不明物體包裹而成。

據報道，蘭蘭過去2年因為功課不佳，常常受到父母批評，導致心理壓力過大、心情不好，於是經常將自己的長頭髮放到嘴裏吃，嚼着嚼着就不小心吞下去了，而這個習慣維持了至少2年，就是這團頭髮導致蘭蘭的肚子反覆疼痛。所幸經過治療，蘭蘭逐漸康復中，即將出院。

醫生表示，蘭蘭罹患異食癖，會難以控制地吞食一些非食物的物品，最常見的異物有煤渣、石灰牆皮、土塊、紙張、毛髮等，過去醫學界認為異食癖是因體內缺乏鋅、鐵等微量元素引起，但如今多認為是心理因素造成。

（三秦都市報）