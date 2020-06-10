廣西90後夫妻住深山危樓生9子　每月收近4千元補助　將迎來第10胎

廣西都安一對90後夫妻住在深山一間搖搖欲墜四面漏風的木板房子裡，卻生下9個孩子，近日妻子又再懷孕，引發網友熱議。 都安縣宣傳部工作人員表示，當地幹部曾多次入戶宣傳生育政策，但收效甚微。目前這家人共11口都享受低保（居民最低生活保障），每人每月350元（人民幣，下同），一共將近4000元，並於去年免費住進新蓋的扶貧房。

廣西一對90後夫妻已育有9個孩子，近日妻子又再懷孕（按圖放大）：

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內媒報道指，這對夫妻丈夫今年29歲，妻子30歲，現在育有3個女兒和6個兒子，最大的已經12歲。雖然已經有9個孩子了，但是他們並沒有停下生育的步伐，再過幾個月，他們的第10個孩子即將降生。

丈夫指出，以前計劃生育時，妻子懷孕不敢去產檢。因此9個孩子裡，有4個是在家生的，5個是在醫院生的，在家生的時候都是他母親接生。

提及收入來源，丈夫表示，自己一家人從前都是靠他外出廣東打工來賺取生活費，一個月也就五、六千元。不過近年來母親身體不好，所以這兩年他都沒有外出打工，留在家裡幹些農活，而母親於今年4月剛剛過世。

當地幹部解釋，這對夫妻去年已經住進新蓋的扶貧房，因為他們一家要種地維生，所以有時候會住進以前的舊房子裡。（影片截圖）

當地幹部解釋，這對夫妻去年已經住進新蓋的扶貧房，因為他們一家要種地維生，所以有時候會住進以前的舊房子裡，目前網絡流傳的照片都是在舊房子拍的。

有人問男子已生了這麼多孩子為何還要再生，他指因為妻子有病不能結紮，故一直生下去。不少網民認為即使妻子不能結紮，身為丈夫的他也可以去結紮，亦有人奇怪他為何不用避孕套，卻將責任推給妻子。

網民熱議：

「生那麼多不罰款嗎？就算城市人都不敢沒錢還生那麼多。」

「越窮越生，越生越窮。」

「希望孩子們健康快樂成長，將來成為祖國棟樑。」

「在這個少子化時代，能拉高一丁點生育率，得好好對待才行。」

「這不就是傳說中，有一個孩子出息了，他們也就有指望了的那種生育觀嗎？」

「給他普及一下避孕套吧。」

（綜合報道）