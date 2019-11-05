廣東公安生第三胎夫婦皆遭辭退？　官方：因多次溝通無果

內地網絡上周六（2日）流傳一篇文章，指廣東雲浮公安警員薛先生因為生第三胎，他與其在當地小學任教的妻子雙雙遭到辭退。 雲浮市公安局工作人員周一（4日）回應此事指，辭退薛先生的原因並非超生那麼簡單，而是其超生「帶來一些衍生問題」，在多次溝通無果情況下才將他辭退。

薛先生的妻子帶3個孩子在海邊玩。（網上圖片）

網傳文章稱，薛先生的妻子意外懷上第三胎後，曾前往當地計生辦諮詢，在得到對方答覆「可以將孩子生下來」後，他們才決定生下孩子。然而，在妻子懷孕5個月後，薛先生工作所在的雲浮市公安局卻多次要求他帶妻子到醫院「採取補救措施」或辭職，他本人並未應允。

文章指，2018年12月29日，在薛先生多次拒絕墮胎後，雲浮市公安局決定將他辭退。2019年3月6日，薛先生向雲浮市組織部進行申訴。同年6月11日，組織部作出決定：支持雲浮市公安局決定。隨後，薛妻亦被其工作所在的雲浮市第一小學開除。

雲浮市公安局工作人員周一（4日）表示，「單位肯定是不會隨隨便便就辭退一位公務員」，辭退薛姓警員的原因並非超生那麼簡單，而是其超生帶來一些衍生問題，在多次溝通無果情況下才將他辭退。但該工作人員並未透露辭退薛先生的原因。

不過，雲浮市雲城區教育局負責管理計生工作的一名工作人員早前表示，謝女士生三胎是其被學校開除的重要原因。

對於事件，薛先生接受內媒訪問表示，家中最大的孩子是男孩，今年8歲，還有一個女孩今年3歲。2018年6月，妻子發現自己意外懷孕，本來打算墮胎，但他隨後注意到《廣東省人口與計劃生育條例》已作出修改，對於超生的公職人員會有處分，但不會開除。於是他們決定，即使受處分也要將孩子生下來。不過，兩人最終都遭到辭退，還被告知徵收社會撫養費人民幣153165元（約合17萬港元）。

2019年9月6日，謝女士也向雲浮市雲城區人民法院起訴雲城區教育局，但法院未予以立案。薛先生告訴內媒記者，自己和妻子都希望能夠回到工作崗位，「現在家庭壓力大，除了交款，還要養孩子」。

（綜合報道）