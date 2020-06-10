寧夏失明老人辦離婚被指「簽字不合格」　苦練1年書寫終成功辦理

據《銀川晚報》周日（7日）報道，寧夏銀川一對年邁夫妻歷時兩年，才在當地民政局辦成離婚手續。其女兒稱，離婚時間拖延的原因是身為盲人的母親褚女士簽字不合格，為此母親花1年時間苦練書寫，終於成功辦理離婚。

老人的女兒表示，父母感情破裂已多年，需要辦理離婚，但因母親是盲人，手也因風濕變形，簽不好自己的姓名。雖然父母從2018年開始多次到銀川市西夏區民政局辦理離婚手續，但都因母親簽字不合格，導致此前一直無法成功辦理，直言母親盡力練習了1年之久，期間民政局工作人員數度表示簽字不合格，要求其再回去練習。

工作人員引導褚女士在離婚手續表格上簽字。（銀川晚報）

涉事民政局：沒有為難她

西夏區民政局婚姻登記處周二（9日）表示，他們沒有為難當事人，婚姻登記條例明確規定，離婚必須是本人簽字並按指紋。如果當事人實在簽不了字，他們需要協調相關部門準備設備全程錄像。但由於民政局協調錄音錄像設備需要時間，考慮到褚女士會寫字，只是因為失明時間較長，簽字的位置找不到、字寫得不好，就傾向於引導她在離婚手續上簽字，但不能握着她的手去簽。

工作人員強調，辦理離婚手續需要簽7次名字，即使寫得不好看，只要不是錯別字都可以，但還是有些人嫌麻煩不願意去簽字。好在工作人員引導褚女士最終簽完所有名字，亦成功辦理了離婚。對於工作人員說法，當事人家屬暫未予回應。

（綜合報道）