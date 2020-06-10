廣東孕婦行山途中穿羊水　丈夫竟堅持繼續爬　終在山上誕下男嬰

廣東中山市一名男子日前與即將臨盆的孕妻去行山，途中妻子突然「穿羊水」，男子卻沒有馬上送妻子到醫院，反而堅持與對方繼續爬，結果在山上誕下男嬰。

最終，警員與醫護人員一起將母嬰送往醫院，所幸母子平安。（網上圖片）

事件發生於6月1日上午。中山市神灣公安分局接報，稱有一名男子駕車帶著一女子往山上方向開去，形跡比較可疑。分局組織50多名警力上山尋找，其時正下大雨，山上地勢陡峭山路易滑。經近1小時的搜索後，最終在山林裡發現該對男女，期間該女子已在山上產下一名男嬰。

在醫院救護人員到場前，警員將該女子及男嬰轉移到平地躺好，用身體圍成人牆保護母嬰安全，最後在醫護人員到來後合力將母嬰安全送往醫院。

警員將該女子及男嬰轉移到平地躺好，用身體圍成人牆保護母嬰安全。（網上圖片）

該名彭姓男子事後透露，當日上午7時左右，他和妻子想出去看風景，便驅車至神灣鎮鐵爐山附近。車行至半路時，妻子羊水已破，但彭男並沒有帶妻子去醫院，而是繼續駕車往山的方向走，將車停至半山。此時，妻子穿羊水造成衣裙濕透，彭男依然堅持帶她步行上山。隨後妻子在山上生下男嬰。

最終，警員與醫護人員一起將母嬰送往醫院，所幸母子平安。

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