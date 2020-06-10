狂買機票「搏」延誤理賠近300萬元　南京婦被指詐騙保險公司惹議

江蘇的李某被指在2015年至2019年期間，騙取保險公司近300萬元（人民幣．下同）的理賠。方法就是鎖定延誤可能性較大航班，大量購買機票並投保航班延誤保險，然後索取賠償，其次數多達近900次。 值得注意的是，李某被捕消息經媒體報導後，許多網民認為雖然李某行為不當，但李某只是利用了相關規定的漏洞，並非詐騙。 不過，警方就強調，李某利用其親友個人資料騙取保險金，客觀上存在刑法評價中的詐騙行為。

據了解，保險公司今年4月份發現異常賠付，以遭遇保險欺詐為由報案。警方此後調查發現，表面上有20多人在2015年至2019年期間，在各大保險公司頻繁申請航空延誤保險理賠。經過進一步調查後，警方發現該些帳戶的賠款，最終都會轉帳到李某的帳戶，遂在4月29日趕赴山東將李某抓獲歸案。

警方在李某的住所，搜查到有大量用於記帳和航班資料的紙質筆記文件，以及電腦中多份航空延誤險異常說明樣表，清楚記錄其向各大保險公司索賠的詳細情況。原來李某除了會使用自己的身份外，還會用以購買理財產品為由，從親朋好友處騙來的個人資料用作購買航班延誤保險再要求理賠。

李某大量購買機票及航班延保險，並在實際出現航班延誤後向保險公司申請理賠，詐騙金額近300萬元。（影片截圖）

警方介紹，曾有過航空服務類工作經歷的李某，有提前獲取航班取消或延誤資訊的途徑，故其第一步就會選取延誤率較高的航班，並查核該航班的航程中有沒有極端天氣。然後，李某就會用從親朋好友處騙來20多個身份證號碼以及護照號碼，虛構不同身份購買機票並大量投保，並且為了更具隱蔽性，李某每次購買機票時都要用上四五個身份，每一個身份最多購買30份到40份航班延誤保險。

最後，由於李某根本不會去乘搭該些航班，故她會時刻關注航班動態，如果了解到航班可能不會延誤，就會在起飛前退票，減少損失。一旦航班出現延誤，李某就會向保險公司索賠。

一份航班延誤保險的保費大概是40元，保險公司的賠付金額則為400元至2000元不等，延誤時間較長，賠付的費用甚至可以達7000元至8000元以上。警方發現，在李某的筆記中，航班的延誤時間、投保的保險公司、理賠的金額等都有清楚記錄。經初步統計，從2015年至今，李某共詐騙保險公司近900次，獲得理賠金近300萬元。

李某有紀錄航班的延誤時間、投保的保險公司、理賠的金額等。（影片截圖）

目前，李某因涉嫌普通詐騙罪與保險詐騙罪，被警方採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。警方指，航班延誤保險的理賠須建立會實際乘搭的基礎上，否則就涉嫌違法犯罪。但有不少網民就質疑，警方的執法理據不妥，李某極其量只是找到航班延誤保險的漏洞，「只要是真實購票和保險，沒有偽造購票與購保險來獲取利潤，怎麼能算是詐騙？況且飛機真的延誤了」、「機票買了，保險買了，飛機延誤了，這也是騙保？」、「按照類似邏輯，消費者舉報售假是違法行為。因為你在承諾『假一賠十』的商店裡購物，是『別有用心』的」；但亦有網民指出，案中的關鍵是李某使用從親朋好友處騙來的個人資料，所得亦全部獨佔。

警方其後就指，李某利用其親友個人資料購買機票和航班延誤保險，涉嫌在與保險公司訂立保險合同時，故意捏造根本不存在的被保險對象，以騙取保險金，客觀上存在刑法評價中的詐騙行為，同時詐騙金額已達到保險詐騙罪的追訴標準。

（綜合報道）