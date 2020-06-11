廣州夫妻超生遭徵「社會撫養費」32萬　專家：取消罰款是大勢所趨

內地2016年起實施全面二孩政策，每對夫婦可以生育最多兩個孩子，不過，若超過兩個孩子，仍屬違反計劃生育，可能會被處罰。 據內媒報道，廣州市番禺區一對夫妻因此前已生育兩個孩子，在生下第三個孩子後，番禺區衛健局決定對夫妻二人徵收「社會撫養」費合計近​​32萬元（人民幣，下同）。目前，夫妻二人銀行帳戶被凍結，法院已啟動強制執行。

《界面新聞》10日（周三）報道指，2017年4月，涉事妻子王芳（化名）發現自己意外懷孕，因已經生育了一兒一女，她和丈夫原計劃將胎兒流產，但最後二人還是決定將孩子生下來。

王芳的微信帳戶裏的錢也被凍結，她稱這幾乎是她所有的錢。（《界面新聞》）

廣州市番禺區衛生和計劃生育局（現番禺區衛生健康局）作出的《社會撫養費徵收決定》顯示，王芳夫妻違反計劃生育，屬城鎮居民超生第一孩，根據《廣東省人口與計劃生育條例》有關規定，每人應繳納社會撫養費158799元，夫妻二人合計近32萬元。王芳夫妻因未繳納費用，近日所有銀行帳戶隨即被凍結。

王芳指，她的丈夫在一家通信公司工作，每月工資一萬多元，包括老人、孩子在內一家七口的生活全靠他一個人的工資維持。而且家中老人罹患癌症，第二個孩子因無錢繳納學費仍無法去上幼兒園，32萬元的社會撫養費已將他們家的生活逼上絕境。

《廣東省人口與計劃生育條例》第四十六條規定，城鎮居民超生一個子女的，對夫妻雙方分別按當地縣（市、區）或不設區的地級市上年城鎮居民（常住居民）人均可支配收入額為基數，一次性徵收3倍的社會撫養費。番禺區石樓鎮計生辦一名工作人員指，如果被徵收對象確實存在困難，可以申請分期繳納。

專家：取消社會撫養費是大勢所趨

人口學專家何亞福表示，近兩年媒體已報道過多宗計生部門對「超生」對象徵收社會撫養費引發輿論關注的案例，最後都低調處理，現實中也有不少生育三孩的家庭，「沒有舉報就沒有處理」。何亞福指，「這說明計生部門在執法的同時，也需要兼顧人口形勢和家庭發展」。全面兩孩政策從2016年實施至今已經超過四年，全國出生人口連續三年下降，進一步調整人口政策，取消社會撫養費是大勢所趨。

（《界面新聞》）