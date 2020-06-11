【居民多投訴】圍欄倒塌壓死10歲女　河南民生屋苑工程質量受質疑

河南新鄉衛輝市一個屋苑日前發生圍欄倒塌事故，在附近玩耍的4名女童當場被壓，其中一名10歲女童因傷勢過重，經搶救無效死亡。 涉事屋苑是官方有份投資興建，市政府事後已介入調查，將會勘探工程貿量有沒有問題。 但據內地傳媒報道，由於物業管理矛盾、工程質量問題、相關配套設施欠缺等因素，該屋苑的居民普遍並不滿意，曾多次舉報及投訴。

圍欄倒塌導致在附近玩耍4名兒童被壓，其中一名10歲大的女童傷重不治。（大河報）

涉事屋苑是當地的保障性住房項目「石莊小區」，全市建設規模最大，提供2736個單位。（紅星新聞）

事發在周日（7日）晚上8時許，涉事屋苑是當地的保障性住房項目「石莊小區」，提供2736個單位，是全市建設規模最大的保障性住房項目。其中一名住戶華先生表示，倒塌的圍欄在大部分居民搬進來時已經有。圍牆另一側曾經搭建一個專門銷售傢俱的活動板房，其後因被政府征收而拆除搬走，「但板房附近的鐵柵欄處有一個小門，人可以從中穿行，周圍的小孩都喜歡在那玩。」

據了解，當時再4名兒童在圍欄附近玩耍，由於鐵柵欄門和固定用磚砌的柱子意外翻倒，4名兒童當場被壓。被壓死女童的母親則表示，聞訊趕到後就見到其10歲大的女兒，被壓在最大的一塊石頭下，「現場有五六個人合力才把地上的石頭搬開。」事故發生後，當地政府立即成立事故調查組，對事故展開全面調查。

倒塌的石柱與路面是平齊斷裂，碎塊顯示其為砂磚結構，並無鋼筋。（紅星新聞）

內地傳媒指，倒塌的石柱與路面是平齊斷裂，碎塊顯示其為砂磚結構，並無鋼筋。在衛輝市保障性住房中心的設計圖紙亦表明，該處的設計為水泥砂漿砌築磚砌，不含鋼筋結構。報道稱，雖然政府並未強制規定屋苑的外部圍牆必須采用鋼筋結構，但事故中突然倒塌的圍欄質量仍需引起重視。事實上，屬於衛輝市2011年的民生工程的石莊小區，自入伙後屢被舉報投訴，網上的「領導留言版」不時有投訴石莊小區的帖文，涉及物業管理矛盾、工程質量問題、相關配套設施欠缺等。

（綜合報道）