重慶區長直播「帶貨」　網曝小學生家長被要求購物並交收據

內地近來相當盛行在網上直播「帶貨」以增加產品銷量，其中重慶市開州區區長蔣牧宸將在周四（11日）晚上「親身上陣」，力谷市文化旅游委推出的「區縣長帶貨直播」活動，推銷重慶市的美食、美景。 惟隨後網上流傳一張聊天截圖，顯示區內一間小學的班主任，提前在家長聯絡群組中下達指示，要求家長關注區長直播並且「積極參與購物」，且表明要有收據截圖以便統計後上報教委。 開州區方面對此表示，這可能是個別老師的問題，該區會下發工作通知，強調不能強制購物。

重慶市正進行各區縣「晒旅游精品．晒文創產品」大型文旅推介活動。（微博）

一名小學班主任在家長聊天群組內發訊息，要求家長購物並上交收據。（微博）

網上流傳的截圖顯示，該名班主任要求家長要掃瞄二維碼關注「區長直播帶貨」，要求家長「積極參與購物」，並且稱購物後要將收據保存或者截圖後上交，「我們將統計數據上報教委」。上述要求在聊天群組內被連續發放兩次，以示重申。

據了解，重慶市正進行各區縣「晒旅游精品．晒文創產品」大型文旅推介活動，作為負責開幕日直播的開州區，區長將在周四晚上8時正在漢豐湖畔臨時充當銷售員，以直播「帶貨」的形式推介當地的旅游精品、特色美食及文創產品。對於有網民質疑區教委竟會為此向家長攤派任務，開州區宣傳部長任顯智在回覆傳媒查詢就表示已向區教委了解，將會有公開回應。

開州區長直播「帶貨」將在周四晚上舉行。（影片截圖）

任顯智又指，該活動是重慶市重要的推介平台，去年首次舉辦的成績相當好，旅游方面的數據大幅提升，但強調沒有硬性規定，「動員會是我親自召開的，會上就有提出，絕不下發文件，也不搞攤派，也不搞硬性的（指標），搞強制消費。」

任顯智稱，會出現上述情況，可能是個別老師「責任心很強，理解有誤」，以致實際執行上有所不當，「對於有些產品，老師覺得划得來，就利用這個機會（向家長推薦），估計在這個度上，個別老師理解有誤。但是老師心是好的，也只是個別學校（存在相關情況）。」任顯智表示，將會通過宣傳部、網信辦再下發工作通知，強調不能強制。

（綜合報道）